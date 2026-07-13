FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) bünyesinde görev yapan memur ile kadrolu işçilerin banka promosyon ihalesi büyük bir rekorla sonuçlandı. 6 bankanın katıldığı kıran kırana ihale sürecinin ardından, Ziraat Bankası ile toplamda 100 bin TL'yi bulan bir protokole imza atıldı.

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

Haftanın ilk gününde düzenlenen imza törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Ziraat Bankası Muğla Şube Müdürü Çınar Uzun katıldı. Yeni anlaşma kapsamında, belediye ve MUSKİ bünyesindeki bin 662 personele 95 bin TL nakit ve Muğla Şubesi'nin köklü geçmişine atfen jest olarak eklenen 5 bin TL para puan olmak üzere toplam 100 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

6 banka katıldı: 100 bin TL lik rekor promosyona imza atıldı 1

BAŞKAN ARAS: "ÖNCEKİ DÖNEMİN 6 KATINDAN FAZLA BİR RAKAMA ULAŞTIK"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyeciliğin bir fedakarlık ve emek işi olduğunu vurgulayarak personelin ekonomik şartlarda ezdirilmemesi için masada büyük bir mücadele verildiğini belirtti. Başkan Aras, şunları kaydetti:

"Haftanın bu ilk gününde böyle hayırlı bir protokol için sizlerin karşısında bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Büyükşehir Belediyemizde 1243, MUSKİ'de ise 419 olmak üzere toplam bin 662 mesai arkadaşımız bu promosyondan faydalanacak. 2023 yılından günümüze kadar geçerli olan bir önceki sözleşmedeki promosyon tutarı 15 bin 600 TL'ydi. Bugün Ziraat Bankası ile imzaladığımız bu protokolle, önceki dönemin 6 katından daha fazla bir rakama ulaşmış bulunuyoruz. Personelimizin özlük haklarını korumak, halkımıza kesintisiz ve nitelikli hizmet olarak geri dönecektir. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun."

6 banka katıldı: 100 bin TL lik rekor promosyona imza atıldı 2

42 AYLIK STRATEJİK PLANLAMA

Promosyon sözleşmesinin süresine de değinen Başkan Aras, sürenin bilinçli olarak 42 ay olarak belirlendiğini söyledi. Aras, "Genelde bu protokoller 36 aylık yapılıyordu. Ancak biz süreyi 42 ay olarak planladık. Buradaki amacımız, bir sonraki dönemde MUBEP personelimizi de bu sürece dahil ederek 5 binin üzerinde çalışanımızla tek bir elden, çok daha güçlü bir koordinasyonla daha yüksek kazanımlar elde etmektir" dedi.

ZİRAAT BANKASI'NDAN MUĞLA'YA ÖZEL "BİN 899" JESTİ

İhale sürecini ve sağlanan artışı değerlendiren Ziraat Bankası Muğla Şube Müdürü Çınar Uzun ise teknik anlamda verilebilecek en iyi teklifi sunduklarını ifade etti. Konuşma sırasında Başkan Aras'ın çalışanlar adına "son bir dokunuş ve ek destek" ricası üzerine Şube Müdürü Uzun, Muğla Şubesi'nin tarihi kökenlerine atıfta bulunarak şu müjdeyi verdi:

"Arka planda çok ciddi emek veren bir komisyon ekibimiz var. Mevcut ekonomik konjonktürde teknik anlamda bankamız tarafından verilebilecek en iyi rakama ulaştığımızı söyleyebilirim. Rakamımız bir önceki döneme göre 6 kattan fazla bir artış gösterdi. Bununla birlikte, Ziraat Bankası Muğla Şubemiz 1899 yılında kurulmuş, Muğla ile tamamen bütünleşmiş köklü bir yapıdır. Başkanımızın bu anlamlı talebini ve bu köklü bağımızı dikkate alarak, teklifimizi 5 bin TL para puan desteği ile taçlandırıyoruz. Böylece toplam rakamı 100 bin TL'ye tamamlamış oluyoruz."

TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARINA DA DESTEK

Başkan Ahmet Aras konuşmasının sonunda, Ziraat Bankası'nın sadece personel haklarında değil, aynı zamanda Muğla'nın altyapısı için de önemli bir paydaş olduğunu hatırlattı. Özellikle MUSKİ üzerinden yürütülen temiz ve yenilenebilir enerji yatırımlarında Ziraat Bankası'ndan ciddi bir kredi desteği aldıklarını belirten Aras, köklü devlet bankasına Muğla halkı adına teşekkürlerini sundu.

Tören, tarafların karşılıklı iyi niyet temennileri ve resmi protokol imzalarının atılmasıyla sona erdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 aylık düşüş sonrası OPEC'in petrol üretimi 3,05 milyon varil arttı3 aylık düşüş sonrası OPEC'in petrol üretimi 3,05 milyon varil arttı
AB düzenlemeyi onayladı: Yolcuya 600 euroya kadar tazminat AB düzenlemeyi onayladı: Yolcuya 600 euroya kadar tazminat

Anahtar Kelimeler:
Promosyon Ziraat Bankası Muğla Muğla Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Her şeyi başlatan şikayet!

Her şeyi başlatan şikayet!

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.