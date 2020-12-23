FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 6 milyar dolarlık rezerv! Bilecik’in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci

6 milyar dolarlık rezerv! Bilecik’in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.12.2020 11:31 | Son Güncelleme

Bilecik’in 18 bin nüfuslu Söğüt ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait altın sahasında yaklaşık 3 milyon 500 bin onsluk altın rezervi tespit edildi. Sahada, yaklaşık 6 milyar dolarlık rezerv açıklamasının ardından çalışmalar hızlandırılırken, güvenlik tedbirleri de artırıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın duyurduğu gelişme, ilçe halkını da heyecanlandırdı.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün iştiraklarından Gübretaş’a ait altın arama sahasında yapılan çalışma umut verdi. Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, bölgede yaklaşık 3 milyon 500 bin onsluk altın rezervi tespit edildiğini açıkladı. Yaklaşık 2 yılda çıkarılması hedeflenen altının bugünkü şartlarda yaklaşık 6 milyar dolarlık bir değere sahip olduğunu ifade eden Poyraz, “Borsaya bilgi raporu verdik. Buna göre sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun 1 milyon 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuldu. Ayrıca 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz” diye konuştu.

bilecikin-sogut-ilcesinde-altin-sevinci_5005_dhaphoto2

2 YILDA TÜRK EKONOMİSİNE KAZANDIRILACAK

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz’ın açıklamasının ardından altın sahasındaki çalışmalar hızlandırılırken bölgedeki güvenlik tedbirleri de arttırıldı. Son kez yapılacak olan sondaj çalışmalarının ardından yasal işlemlerin başlatılacağını hatırlatan Poyraz, “Galerileri kuracağız. Ardından çalışma başlatacağımız ocaklardan ilk altının yaklaşık 2 yıl içerisinde çıkarılmasını hedefliyoruz” dedi.

bilecikin-sogut-ilcesinde-altin-sevinci_5005_dhaphoto3

SÖĞÜT, OSMANLI’NIN İLK BAŞKENTİ

Bulunan altın rezervinin yeni istidam yaratacağı için bölge halkında heyecan yarattığı belirtildi. Atın rezervinin bulunduğu Bilecik’in Söğüt ilçesi; kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olarak biliniyor. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi’nin de türbesi Söğüt ilçesinde yer alıyor.

bilecikin-sogut-ilcesinde-altin-sevinci_5005_dhaphoto5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatıGram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Bağ-Kur borçları siliniyor!Bağ-Kur borçları siliniyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti
Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti
Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı
Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı
Çalışanlar dikkat! Süreler uzatıldı
Çalışanlar dikkat! Süreler uzatıldı
KDV indirimleri 5 ay daha uzatıldı
KDV indirimleri 5 ay daha uzatıldı
Kira yardımının detayları belli oldu! Kimler faydalanabilecek?
Kira yardımının detayları belli oldu! Kimler faydalanabilecek?
Kardeşi sayesinde başladı! Şimdi talebe yetişemiyor
Kardeşi sayesinde başladı! Şimdi talebe yetişemiyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü
BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK’ten asgari ücret açıklaması
TÜİK’ten asgari ücret açıklaması
Türkiye’nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda son 13 metre
Türkiye’nin en yükseği olacak! Sona gelindi
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin düzenleme
SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin düzenleme
Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü
Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü
Son dakika... KDV indirimleri 5 ay daha uzatıldı
KDV indirimleri 5 ay daha uzatıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.