6 milyar dolarlık rezerv! Bilecik’in Söğüt ilçesinde 'altın' sevinci

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın duyurduğu gelişme, ilçe halkını da heyecanlandırdı.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün iştiraklarından Gübretaş’a ait altın arama sahasında yapılan çalışma umut verdi. Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, bölgede yaklaşık 3 milyon 500 bin onsluk altın rezervi tespit edildiğini açıkladı. Yaklaşık 2 yılda çıkarılması hedeflenen altının bugünkü şartlarda yaklaşık 6 milyar dolarlık bir değere sahip olduğunu ifade eden Poyraz, “Borsaya bilgi raporu verdik. Buna göre sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun 1 milyon 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuldu. Ayrıca 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz” diye konuştu.