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6 Nisan deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 08:35 | Son Güncelleme

Ege ve Akdeniz kıyılarında uzun bir süredir devam eden depremler son bulmuyor. Küçük sarsıntılarla sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında korkutmayan ancak sürekli devam eden depremler meydana geliyor. Sabah saatlerinde Akdeniz Girit Adası açıklarında meydana gelen 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 9.9 olarak kaydedildi. İşte 6 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

6 Nisan deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

6 Nisan gece saatlerinde ise Akdeniz ve Ege kıyılarında şiddeti 2.5’den büyük olmayan birçok küçük sarsıntı kaydedildi. Ege ve Akdeniz uzun süredir küçük şiddetli depremlerle sallanmaya devam ediyor. Girit Adası’nda gerçekleşen 3.3’lük depremden sonra 2.5 büyüklüğünde iki deprem de yine Akdeniz açıklarında kaydedildi. AFAD ve Kandilli son depremler listesi haberimizde.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Akdeniz açıklarında sabah saatlerinde gerçekleşen 3.3 büyüklüğündeki deprem gerçekleşti. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

6 NİSAN AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

afad

6 NİSAN KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

kandilli

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