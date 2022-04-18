6 yıl kazançla erken emeklilik formülü! 48-49-50 yaşında emekli olmak için 2 şarta dikkat!

48-49-50 yaşında emekli olmak için 2 şarta dikkat! Emeklilik yaşını 6 yıl öne çekerek erken emekli olmak mümkün. Emekli olup maaş almak ve çalışma hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler erken emeklilik formüllerini araştırıyor. SGK’nın açıkladığı şartlara göre, bazı durumlarda 48 yaşa kadar erken emeklilik mümkün olabiliyor. Bu şartlar kadınlarda ve erkeklerde değişiklik gösteriyor. İşte; 6 yıl erken emekli olmanın formülü!

ERKEN EMEKLİLİKTE 2 ŞARTA DİKKAT!

5510 sayılı kanun kapsamında vatandaşlara bazı fırsatlar veriliyor. Bu fırsatlar erkeklerde askerlik borçlanması kadınlarda ise doğum borçlanması olarak karşımıza çıkıyor.

Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe girdiğiniz tarih askerlik süresince geriye doğru gidiyor.

1 GÜN BORÇLANMA BİLE YETİYOR

Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalı. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler. Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 sene kazandırabiliyor. Örneğin; 24 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 56 yaşında emekli olurken, 23 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 55 yaşında emekli oluyor.

Askerliğini sigortadan sonra yapanların da borçlanma imkanı var. Fakat burada yaşı geri çekme durumu bulunmuyor. Eğer primler eksikse, bu sayede primler tamamlanarak yine erken emeklilik imkanı doğuyor.

Örneğin; 540 gün prime ihtiyacı olan bir çalışan, bunu çalışarak tamamlamak yerine askerlik borçlanması yaparak doldurabiliyor. Yedek subay olarak askerliğini yapanlar ise sadece yedek subay okullarında geçen süreyi borçlanabiliyor.

KADINLARDA DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTI

Doğum borçlanması ancak doğumdan önce sigorta girişi olan kadın sigortalılar tarafından yapılabilir. Doğum borçlanması yapacak sigortalının doğumdan sonraki en fazla 2 yıl sürede uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı olmaması da gerekiyor. Yani borçlanma yapılacak sürelerde adına prim yatırılmamış olması şart. Çünkü borçlanma hakkı, doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan ve bundan dolayı primi yatırılmayanlara eksik prim günlerini tamamlayabilmeleri için tanınan bir hak.

Doğum borçlanması doğumdan sonraki en fazla 2 yıllık süre için yapılabilir. Her doğumda en fazla 720 günlük süre borçlanılabilir. Bir doğum için bu sürenin üzerinde borçlanma yapılamıyor, altında ise ihtiyaca göre olabilir.

Kadın sigortalılar 3 doğuma kadar borçlanma yapabiliyor. Bu sayede, 3 doğumu borçlanma hakkına sahip kadın sigortalının 2160 günü borçlanarak primini tamamlama hakkı var. Doğum borçlanması için doğan çocuğun sağ olması gerekiyor.

Borçlanmanın günlük maliyeti her yıl asgari ücrete paralel olarak artıyor. Hesap da brüt asgari ücretin günlük tutarına göre yapılıyor.

Doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı; günlük brüt asgari ücretin yüzde 32’si yani bu yıl için 53.38 lira olarak hesaplanıyor.

Bir çocuk için borçlanma (720 gün) tutarı 38 bin 433 lira oluyor. Emeklilik döneminde 720 günün tamamını borçlanmak gerekmiyorsa, borçlanılacak gün kadar ödeme yapılıyor. Örneğin; 400 gün için (400x53.38 lira) 21 bin 352 lira ödeniyor.



