FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 6 yıl kazançla erken emeklilik formülü! 48-49-50 yaşında emekli olmak için 2 şarta dikkat!

6 yıl kazançla erken emeklilik formülü! 48-49-50 yaşında emekli olmak için 2 şarta dikkat!

18.04.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan ve emeklilik hayali kuran işçiler için emeklilik yaşını düşürme formülleri bulunuyor. Emekli olup maaş bağlatmak için prim, gün sayısı ve yaş şartını doldurmak gerekiyor. Bu şartları yerine getiren kişiler emeklilik tazminatına hak kazanıyor ve maaşlarını almaya başlıyor. Ancak bazı şartlarda emeklilik süresi 6 yıl öne çekilebiliyor. Böylelikle 48 yaşında dahi emekli olabilirsiniz. Erken emekli olmak için 2 şartı yerine getirmek büyük önem taşıyor.

6 yıl kazançla erken emeklilik formülü! 48-49-50 yaşında emekli olmak için 2 şarta dikkat!

48-49-50 yaşında emekli olmak için 2 şarta dikkat! Emeklilik yaşını 6 yıl öne çekerek erken emekli olmak mümkün. Emekli olup maaş almak ve çalışma hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler erken emeklilik formüllerini araştırıyor. SGK’nın açıkladığı şartlara göre, bazı durumlarda 48 yaşa kadar erken emeklilik mümkün olabiliyor. Bu şartlar kadınlarda ve erkeklerde değişiklik gösteriyor. İşte; 6 yıl erken emekli olmanın formülü!

ERKEN EMEKLİLİKTE 2 ŞARTA DİKKAT!

5510 sayılı kanun kapsamında vatandaşlara bazı fırsatlar veriliyor. Bu fırsatlar erkeklerde askerlik borçlanması kadınlarda ise doğum borçlanması olarak karşımıza çıkıyor.

Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe girdiğiniz tarih askerlik süresince geriye doğru gidiyor.

emekli5

1 GÜN BORÇLANMA BİLE YETİYOR

Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalı. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler. Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 sene kazandırabiliyor. Örneğin; 24 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 56 yaşında emekli olurken, 23 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 55 yaşında emekli oluyor.

Askerliğini sigortadan sonra yapanların da borçlanma imkanı var. Fakat burada yaşı geri çekme durumu bulunmuyor. Eğer primler eksikse, bu sayede primler tamamlanarak yine erken emeklilik imkanı doğuyor.

emekli4

Örneğin; 540 gün prime ihtiyacı olan bir çalışan, bunu çalışarak tamamlamak yerine askerlik borçlanması yaparak doldurabiliyor. Yedek subay olarak askerliğini yapanlar ise sadece yedek subay okullarında geçen süreyi borçlanabiliyor.

KADINLARDA DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTI

Doğum borçlanması ancak doğumdan önce sigorta girişi olan kadın sigortalılar tarafından yapılabilir. Doğum borçlanması yapacak sigortalının doğumdan sonraki en fazla 2 yıl sürede uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı olmaması da gerekiyor. Yani borçlanma yapılacak sürelerde adına prim yatırılmamış olması şart. Çünkü borçlanma hakkı, doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan ve bundan dolayı primi yatırılmayanlara eksik prim günlerini tamamlayabilmeleri için tanınan bir hak.

Doğum borçlanması doğumdan sonraki en fazla 2 yıllık süre için yapılabilir. Her doğumda en fazla 720 günlük süre borçlanılabilir. Bir doğum için bu sürenin üzerinde borçlanma yapılamıyor, altında ise ihtiyaca göre olabilir.

emekli3

Kadın sigortalılar 3 doğuma kadar borçlanma yapabiliyor. Bu sayede, 3 doğumu borçlanma hakkına sahip kadın sigortalının 2160 günü borçlanarak primini tamamlama hakkı var. Doğum borçlanması için doğan çocuğun sağ olması gerekiyor.

Borçlanmanın günlük maliyeti her yıl asgari ücrete paralel olarak artıyor. Hesap da brüt asgari ücretin günlük tutarına göre yapılıyor.

emekli6

Doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı; günlük brüt asgari ücretin yüzde 32’si yani bu yıl için 53.38 lira olarak hesaplanıyor.

Bir çocuk için borçlanma (720 gün) tutarı 38 bin 433 lira oluyor. Emeklilik döneminde 720 günün tamamını borçlanmak gerekmiyorsa, borçlanılacak gün kadar ödeme yapılıyor. Örneğin; 400 gün için (400x53.38 lira) 21 bin 352 lira ödeniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitcoin ne zaman yükselir?Bitcoin ne zaman yükselir?
Maaşlara ek ödeme açıklaması! Maaşlara ek ödeme açıklaması!
Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!
Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin ve motorinin...

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin ve motorinin...

En düşük maaş 8.662 TL olacak!

En düşük maaş 8.662 TL olacak!

Altın fiyatı yükselişe geçti…

Altın fiyatı yükselişe geçti…

Kripto paralar ve Bitcoin sert çakıldı!

Kripto paralar ve Bitcoin sert çakıldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yürek burkan önlem!Rus saldırılarından korunmak için...

Yürek burkan önlem!Rus saldırılarından korunmak için...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.