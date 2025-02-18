'60 bin TL faizsiz kredi' Emeklinin gündemindeki ödemeyi böyle açıkladı 'Bundan sonra çok daha fazla artışlar olmayacak'

Banka emekli promosyonu ne kadar oldu? Promosyon ücretleri artacak mı? Maaş zammını alan emekliler şimdi de banka promosyonları için araştırma yapmaya başladı. Emeklinin gündemindeki en önemli konulardan bir tanesi olan promosyon ödemeleri ile ilgili son gelişmeleri ekonomist Muhammet Bayram değerlendirdi ve Bayram, emeklinin dikkat etmesi gereken noktalara değindi.

"27 BİN TL'YE KADAR BANKA PROMOSYONU VEREN ÖZEL BANKALAR MEVCUT"

TGRT Haber'de emekli banka promosyonları ile ilgili konuşan ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz Devletimiz sadece bayram ikramiyesini vermiyor, iki tane daha ek ödemesi var, bayram ikamesi bir ödeme, ek ödeme, iki tane daha ek ödemesi var, bunlardan diğeri de banka promosyonları. Banka promosyonu da kamu bankalarının öncülüğünde gerçekleşiyor. Burada SGK ve bankalar bir anlaşma imzalıyor ve diğer bankalar da bunu izliyor. Özellikle geçtiğimiz dönemde Sayın Cumhurbaşkanının öncülüğünde kamu bankalarının verebileceği promosyon tutarları tabanı 12000 TL'ye artırılmıştı. Diğer bankalar da bunu 20000 TL'ye kadar izledi. Şu anda 25000 ila 27000 TL'ye kadar banka promosyonu veren özel bankalar mevcut. O yüzden emeklilerimiz burada tabiri caizse banka banka gezip en fazla kimin promosyon vereceğini öğrenmeli. İşte 10 bin TL altı arasındakiler ve 20000 TL üzerindeki maaşlara işte 12 bin liradan başlayan 27 bin TL'ye varan bir ek ödeme söz konusu.

"EMEKLİMİZ BUNA DİKKAT EDEBİLİR"

Burada maalesef bazı emeklilerimize tabiri caizse bir şantaj yapılıyor. Yani bankalara gittiklerinde ben banka promosyonumu değiştireceğim ya da iptal edeceğim diyen emeklilere hayır değiştiremezsin gibi uyarılarda bulunuyor bazı bankalar maalesef. Burada tek bir şart var; burada bir emeklimiz eğer o bankadan kredi çektiyse ve emekli maaşı teminat olarak gösterildi ise evet bu banka promosyonunu taşımak burada sorun olabilir. Çünkü bankanın kat etme yani gks genel kredi sözleşmesini iptal etme hakkı var. Ancak emekli maaşı alınması şartıyla o kişiye burada banka kredisi sağlanmış oluyor. Ancak bunun haricinde eğer o bankadan kredi kartı kullandıysa, otomatik ödeme talimatı varsa veyahut da başka enstrümanları kullandıysa hiçbir şekilde cezai yaptırım uygulanamaz. Örnek vermek gerekirse; emeklimiz 30 bin TL aldığını düşünelim, 10'ar bin lira her yıla düşüyordu. 3 yıla ilişkin anlaşma yapılıyor biliyorsunuz. Eğer ilk yılı kullandıysa 10 bin TL burada kullandığı kalacak ama diğerlerini iade etmek zorunda kalacak emeklimiz. Burada emeklimiz sadece buna dikkat edebilir.

"BİZZAT ŞUBEYE GİDİP YAPIN"

Bir de telefonlarda bunu yapmamalarını öneriyorum. Çünkü yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Yani telefondan emeklimizin ya da diğer batandaşlarımızın işte 'evet' dediği o kelimeyi alarak, biliyorsunuz deepfake uygulamaları var maalesef hayatımıza girdi. Burada seslerimiz taklit edilerek dolandırıcılık yöntemleri uygulanıyor ve kişilerin hesapları boşaltılıyor, kendi adlarına kredi kullandırılıyor. Emeklilerimizin bizzat şubeye gidip bu uygulamayı yapabileceklerini söyleyebiliriz. Kolay bir şekilde orada anlaşmayı iptal edecekler, tekrardan e-devlet üzerinden yeni bir anlaşmayı başka bir bankayla yapabilirler.

PROMOSYON FARKI TALEP HAKKI DİYE BİR ŞEY VAR MI?

Aslında yok ama ben bankaların yerinde olsam bunu yaparım. Çünkü bankalar burada emeklilerin maaşlarını hazineden daha önce alıyor. Ne demek oluyor? 15'inde emekli maaş alacaksa Devletimiz o bankaya ayın 10'unda ya da 11'inde gönderiyor o maaşı ve banka da o parayı 4 ila 5 gün içerisinde kullanıyor, yani faizde aslında işletiyor. Bankalar da bu kazandığı faiz tutarının aslında bir kısmını emekliye promosyon olarak geri veriyor. Sadece emekliler değil bu, devlet memurları ve diğer özel sektör çalışanları da bu promosyondan faydalanabiliyor. O yüzden ben bankanın yerinde olsam bu anlaşmayı yenilerim ama sözleşmede matbu bir şekilde bu anlaşmayı yenileyebileceğine ilişkin bir unsur yok. O yüzden emekliler eğer bankasından memnunsa öncelikle bu aradaki farkın istenmesi talep edilebilir. Hatta diyebilirler ki; x bir bankadan ya da diğer bankadan ben böyle bir teklif aldım, sen bu teklife eğer denkleştirirsen benim promosyonumu, devam edeyim, etmezsen ben bankamı değiştiriyorum şeklinde yaklaşımda bulunabilirler. O yüzden her bu fiyat değişimlerinde bankaların kazandığı tutar artacağı için promosyon ödemeleri değişecektir.

"BUNDAN SONRA ÇOK DAHA FAZLA ARTIŞLAR OLMAYACAK"

Ancak şöyle de bir durum var; yani son 3 senedir yüksek enflasyonist ortamdan kaynaklı Devletimiz de vatandaşını emeklisini enflasyona ezdirmemek adına hep yüksek artışlar yaptı. Bu yüksek artışlar da artık neredeyse son buldu. Çünkü enflasyon farkından bir artış yapılıyor. Tabii en düşük emekli maaşı 14469 TL. Bunun çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz ancak banka promosyonu, ek ödeme, yine bayram ikramiyesi gibi unsurlarla emekli desteklenmeye çalışılıyor. Burada son yapılan yüksek artışlar diyebiliriz. O yüzden emeklimiz son bir defa bankalara gidip bu pazarlığı yapmalılar. Çünkü bundan sonra çok daha fazla artışlar olmayacak.

PROMOSYONU TAŞIMAK İÇİN BELLİ BİR ZAMAN VAR MI?

Emeklilerimiz ilk maaşlarını tabii Ocak ayında alıyor. Burada devlet memuru 15 itibarıyla alıyor ve ayın sonuna doğru SSK ve Bağkur emeklileri alıyor emeklilik numarasına göre. Fark ödemeleri Şubat'ta alındı. Çoğu zaman uygulama mart ayı içerisinde olduğu için böyle bir uygulama var ama bunun değiştirme zamanı yok. Siz sözleşmeyi iptal edeceğiniz için herhangi bir tarihte iptal edebilirsiniz. O yüzden herhangi bir kısıt olduğunu düşünmüyorum bu konu hakkında.

MART'TA BANKALARLA SGK ARASINDA YENİ BİR ANLAŞMA OLACAK MI?

Burada özel bankalar zaten emekliyi ve yeni müşteri çekmek için yeni kampanyalar yapıyor. Yani banka promosyonunu getirene işte ekstra para puan, çift puan, bonus puan şeklinde kampanyalar oluyor ve son zamanlarda da 50 bin faizsiz kredi limitini 60 bin TL'ye kadar çıkarttılar. Aslında banka promosyonu fitilini de Devletimiz ateşliyor. Nasıl? Devletimiz bankalarla bir anlaşma yapıyor, özellikle kamu bankalarıyla ve alt limiti belirliyor Devletimiz SGK ile bankalar arasında yapılan anlaşmada. Bunları da eğer kamu bankaları arttıysa ki devletimizde vatandaşların özellikle emeklilerin devlet bankalarına daha başka bir teveccühü var. Kamu bankaları artırınca özel bankalar da bunu artırma yoluna gidiyor. O yüzden mart ayı akıllarda kalmış olabilir. Ancak SGK anlaşma yapmamış olsa bile emeklilerimiz şu anda gidip bankasını değiştirebilirler"