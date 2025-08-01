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600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Toplu iş sözleşmesi için son rakam belli oldu

600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için görüşmelerde sona yaklaşıldı. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay bir araya gelmişti. Dört saatlik görüşmenin ardından yeni teklif de belli oldu.

600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Toplu iş sözleşmesi için son rakam belli oldu
Ezgi Sivritepe

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın dün akşam gerçekleştirdiği dört saatlik görüşme sonrası yeni teklif sunuldu.

600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Toplu iş sözleşmesi için son rakam belli oldu 1

HaberTürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre teklifte, ikinci altı ay için yüzde 11'lik zammın üzerine günlük 50 TL olmak üzere aylık 1500 TL ilave edildi. Sendikalar, bu ilave tutarla birlikte ikinci altı ay zammının yüzde 14'e çıkmış olacağını belirtti.

600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Toplu iş sözleşmesi için son rakam belli oldu 2

DÜN AKŞAM KRİTİK GÖRÜŞME

Görüşme sonrası açıklama yapan Ergün Atalay "Kamu işvereni yeni bir teklif sundu, yüzde 100 olumlu değil; olumlu değil" ifadelerini kullandı.

Atalay dün akşam yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

"Bize, "Saat 8’de burada olur musunuz?" dediler. Aşağı yukarı 4 saattir görüşmelerimiz sürüyor. En son sundukları teklif yüzde 24,10’du. Biz de Çarşamba günü kendi kanaatimizi açıkladık. Bizim talebimiz, ikinci altı ay için yüzde 16.57 idi"

600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Toplu iş sözleşmesi için son rakam belli oldu 3

BUGÜN GREV BAŞLAYACAKTI

Atalay görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından grev kararı aldıklarını duyurmuştu.
600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Toplu iş sözleşmesi için son rakam belli oldu 4

Atalay, grevlerin 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'de, 2 Ağustos Cumartesi günü de Zonguldak madenlerinde başlayacağını belirtmişti.
Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, grev 'Milli güvenlik' gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenmişti.

600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Toplu iş sözleşmesi için son rakam belli oldu 5

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