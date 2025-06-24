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600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında yeni tarih belli oldu!

600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmesi için görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu Çerçeve Protokolü bu hafta TÜHİS aracılığıyla ikinci teklifimizi vereceğiz" dedi.

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında yeni tarih belli oldu!
Ezgi Sivritepe

Kamu Toplu İş Sözleşmesi için görüşmelerinde 13 Haziran tarihinde TÜHİS zam teklifini masaya getirmiş. Buna göre, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 ollmuştu 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sunulmuştu. Zam teklifini yetersiz bulan TÜRK-İŞ ise ikinci bir zam teklifinin sunulmasını talep etmişti.

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AĞAR'DAN BUGÜN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eylem yapılmasını istemiyorsanız masaya makul ölçülerde, insanların geçinebileceği ücreti getirin tartışalım, konuşalım, müzakere yapalım ve sonuca varalım" demişti.

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600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam tekliflerinde ise TÜRK-İŞ'in talebi, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı olarak belirlemişti.

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Ağar tarafından bugün yapılan açıklamanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan binlerce işçiyi ilgilendiren açıklama geldi. Bakan Işıkhan, ikinci zam teklifinin bu hafta içerisinde yapılacağını aktardı.

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Bakan Işıkhan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Bu hafta içerisinde de İnşallah ikinci teklifimizi TÜHİS aracılığıyla yine işçi sendikalarımıza ileteceğiz. Daha sonraki süreci de yine sizlerle birlikte takip edeceğiz. Geldiğimiz nokta bu. Özellikle iş kolları bazında sendikalarımızı davet ettik ve toplantıları gerçekleştiriyoruz. Her şey önceki yıllarda nasıl yolunda devam ettiyse bu süreç İnşallah bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum"

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MEMURLAR İÇİN AÇIKLAMA

Kamu-Sen'in talepleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Işıkhan, "Başkanımızın taleplerini inşallah önümüzdeki süreçte Ağustos ayında zaten biliyorsunuz Toplu Sözleşme sürecini memurlarımızla, kamu personellerimizle yapacağız. Orada da talepleri masaya yatıracağız. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın her zaman bize ifade ettiği gibi hiçbir zaman ne işçimizi, ne memurumuzu, kamu görevlimizi, enflasyona ezdirmeyeceğiz. İnşallah bu yönde de önce kamu işçilerimizle mutabakatı sağladıktan sonra da inşallah Ağustos ayında da kamu görevlerimizle ilgili olarak gerekli süreci başlatıp yine masada sonlandıracağımızı ben arzu etmekteyim" ifadelerine yer verdi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
türk iş kamu işçi sözleşmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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