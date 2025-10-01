FİNANS

63 bin TL rakamını verdi! Kıdem tazminatı için '9 bin TL'lik artışı işaret etti 'Tarih önemli'

Kıdem tazminatı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan için yeni yılda belirlenecek önemli konulardan bir tanesi de kıdem tazminatı. Buna göre; kıdem tazminatı için muhtemel rakamlar merak ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kıdem tazminatı tavanı için yeni yılda ne kadara çıkabileceğini söyledi. Emekli olacak ya da emekli olmadan tazminat alıp işten ayrılmayı düşünenler için de uyarıda bulundu.

Hande Dağ

Yeni yılda kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği konulardan bir tanesi de kıdem tazminatı konusu. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren memur maaşlarının güncellenmesiyle beraber yeni kıdem tazminatı tavanı da belli olacak. Kıdem tazminatı tavanı mevcutta 53.919,68 TL olarak uygulanıyor. Peki, yeni rakam ne olacak?

63 bin TL rakamını verdi! Kıdem tazminatı için 9 bin TL lik artışı işaret etti Tarih önemli 1

SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında kıdem tazminatı ile ilgili değerlendirmelerini aktardı. 1 Ocak 2026'den itibaren memur maaşlarının güncellenmesine paralel olarak yeni kıdem tazminatı tavanının belirleneceğini söyleyen Karakaş, bu rakamın 31 Temmuz 2026'ya kadar geçerli olacağını vurguladı.

63 bin TL rakamını verdi! Kıdem tazminatı için 9 bin TL lik artışı işaret etti Tarih önemli 2

Güncellemede devlet memurlarına yapılacak zam miktarının belirleyici olacağını aktaran Karakaş, 2 aylık kümülatif enflasyon farkında şimdiden yüzde 4,14'ü işaret edip daha 4 aylık enflasyon verisi olduğunu söyledi. Karakaş, yeni toplu sözleşmeden kaynaklı ilave yüzde 11'lik bir rakam olduğunu da belirtirken yeni OVP'de 2025 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 28,5'e yükseltildiğini ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TÜFE yıl sonu artış beklentisinin yüzde 29,86 olarak tahmin edildiğini anımsattı.

63 bin TL rakamını verdi! Kıdem tazminatı için 9 bin TL lik artışı işaret etti Tarih önemli 3

"Bu bağlamda ocak ayında memur ve emeklisinin maaşlarına %11’lik toplu sözleşme alacağıyla birlikte en az %16 ve azami %18 oranında bir güncelleme yapılmasını beklemekteyim" diyen Karakaş, yapılan bu güncellemeye ayrıca 1000 TL’lik seyyanen taban aylık artışının da ilave edileceğini söyledi. Karakaş "Hem oransal artış hem taban aylığa uygulanacak seyyanen 1000 TL’lik artış kıdem tazminatı tavanına olumlu yönde etki edecektir" dedi.

63 bin TL rakamını verdi! Kıdem tazminatı için 9 bin TL lik artışı işaret etti Tarih önemli 4

YENİ YILDA KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Karakaş "Bu bağlamda geriye kalan son 4 aylık veriyle birlikte kıdem tazminatı tavanı da ortalama %18 civarında bir ihtimal ağırlık kazanmaktadır. Buna göre kıdem tazminatı tavanının 53.919,68 liradan 63.625 liraya yakın bir rakam olarak ortaya çıkması söz konusu olabilecektir" ifadelerini kullandı.

63 bin TL rakamını verdi! Kıdem tazminatı için 9 bin TL lik artışı işaret etti Tarih önemli 5

Devamında Karakaş "Başka bir anlatımla yeni yılda emeklilik planlaması yapan yüksek maaşlı işçilerin alacakları her bir yıl için kıdem tazminatı tavanındaki artış 9 bin 625 TL civarında görünmektedir" dedi.

63 bin TL rakamını verdi! Kıdem tazminatı için 9 bin TL lik artışı işaret etti Tarih önemli 6

"EMEKLİLİKTE OLDUĞU GİBİ KIDEM TAZMİNATINDA DA İŞTEN AYRILMA TARİHİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Karakaş örnek vererek şu ifadelerle anlattı:

"Örneğin 98 bin TL aylık maaş alan bir işçi bugün itibarıyla emeklilik veya yasada tazminat ödenmesini gerektiren bir nedenle işten ayrılmış veya işten çıkarılmış ise her bir yıllık çalışması için bugün itibarıyla en fazla yaklaşık 53.919,68 TL kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Örneğimizdeki özel sektör işçisinin tazminatı 31.12.2025 tarihi ve öncesinde emekli olması hâlinde 53.919,68 TL’den kıdem tazminatı tavanına göre hesaplanacaktır. Yeni yılda yani 2026/Ocak ayında veya 31 Temmuz 2026 tarihine kadar herhangi bir tarihte emekli olması hâlinde ise tahmini 63.625 TL üzerinden hesaplama yapılacaktır. Dolayısıyla yeni yıldan önce emekli olanların her ay tahminî 9 bin 625 TL civarında kayıpları olacaktır. Emekli olacak ya da emekli olmadan tazminat alıp işten ayrılmayı düşünenlerin bu hususu dikkate almaları lehlerine olacaktır. Dolayısıyla emeklilikte olduğu gibi kıdem tazminatında da işten ayrılma tarihi önem taşımaktadır. İşten ayrılma ya da emeklilik planlaması yapanların bu durumu dikkate almaları lehlerine olacaktır"

