7'den 70'e herkes bunu bekliyor! Memurundan emeklisine Ocak ayına kilitlendi... 'Refah payı gelebilir' diyerek milyonların içine su serpti

Memur ve emekli 2025 yılında ne kadar zam alacak? Yılın son günlerinde doğru, emeklisinden, işçisine, bekarından, memuruna kadar herkes yeni yılda ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Bu hafta asgari ücretin belli olması için kritik bekleme sürerken milyonları ilgilendiren zam oranının Salı veya Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

Memur ve emekli 6 aylık enflasyon farkına göre zam aldığı için TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını açıklaması bekleniyor. Kök aylığı 12 bin 500 liranında altında olanların 0 zam riski ile karşı karşıya olması nedeniyle maaşlardan bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor.

MİLYONLAR OCAK AYINI BEKLİYOR!

Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emekli ve memur maaşları için kritik açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldiğini kaydederek SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu verilerle zam tahmininin yapılabileceğini belirtti.

Yılmaz, bu anket ile yaptığı hesaplama ile 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16,48'e yükseldiğini kaydederek, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yaklaşık olarak yüzde 16,50 oranında zam alabileceğini söyledi.

EMEKLİ MAAŞLARINDA DÜZENLEME GELİYOR MU?

Memur ve memur emeklisinin yüzde 12,26 oranında maaş farkının geleceğini belirten Yılmaz, en düşük memur emeklisinin bu hesap ile 19 bin 742 lira olacağını olacağını söyledi.

Yılmaz, "Bekar bir memurumuzun maaşı 36.236 TL’den 40.678 TL’ye, evli bir memurumuzuz maaşının 39.205 TL’den 44.011 TL’ye yükseleceğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Ek ödeme dahil 10 bin 729 lira altında maaşı kalan 3 milyon 712 bin emeklinin 0 zam riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "yüzde 16,50 oranında bir iyileştirme yapılacaktır. O zaman en düşük emekli maaşı 14.562 liraya ulaşacaktır. Maksimum 15.000 TL üzerinden de bu rakamımın güncellenebileceğini tahmin ediyorum" dedi.

REFAH PAYI GELİYOR

Refah payı için de ışık yakan Yılmaz, yüzde 16,50 oranının yüzde 20'ye tamamlanabileceğini kaydederek sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Memur ve memur emeklisinin de buna eşitlenme durumu da ihtimaller arasında olabilir. Geçmiş dönemlerde buna benzer formüllerin uygulandığını gözlemlemekteyiz. Tabi refah payı ve eşitleme alternatiflerinin oluşabilmesi için yasal düzenleme gereklidir.”