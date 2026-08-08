7 saat süren yol 1 saat 45 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı

Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Proje ile 142 kilometrelik çift hat ile yük ve yolcu taşıması yapılması hedefleniyor.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre şekilde çalışması planlanan Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda beş istasyon yer alacak.

PROJENİN YARISI TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek projeye ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bakan Uraloğlu projenin yüzde 53'lük kesiminin tamamlandığını belirterek, hattın 2028'in ikinci yarısında açılmasının hedeflendiğini anlattı.

"HIZLI TRENLE BAĞLANAN İL SAYIMIZI 27’YE YÜKSELTECEĞİZ"

2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11’den 27’ye yükselteceklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu; “Şu anda bizleri bir araya getiren Yerköy-Kayseri Yüksek hızlı tren hattımızla birlikte; Halkalı - Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Delice - Çorum gibi birçok kritik hattımızın inşa çalışmaları devam ediyor. İnşallah, 2028’e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 11’den 27’ye yükselteceğiz. Bu büyük vizyonumuzun önemli bir halkası da 142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımız. Saatte 250 km hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz.

Hattımız üzerinde; Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere 5 istasyonumuz bulunmaktadır. Proje kapsamında; 20,5 km uzunluğunda toplam 22 tünel, 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 demiryolu köprüsü inşa ediyoruz. Yerköy YHT Garı’ndan Kayseri’ye uzanan bu hat, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak. Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren konforuyla tanışacak. Projemizin işletmeye açılmasıyla mevcut konvansiyonel demiryoluyla olan Ankara- Kayseri arası seyehat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek. İstanbul’a da 5 saatte hızlı ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacağız. Kayseri’de ailesiyle yaşayan, Ankara’da okuyan bir öğrencimiz artık Cuma akşamı dersten çıktığı gibi trene binip 1 saat 45 dakika sonra ailesinin sofrasında olabilecek. Erciyes’te kayak sezonunu kaçırmak istemeyen bir Ankaralı, hafta sonu sabahı yola çıkıp öğleden önce pistte olabilecek. İstanbul’da işi ya da düğünü olan bir Kayserili vatandaşımız, sadece 5 saatlik bir yolculukla, konaklama derdi olmadan aynı gün gidip dönebilecek. Düşünün; 7 saat nere, 1 saat 45 dakika nere. Bu yalnızca bir zaman tasarrufu değil; aile bağlarının daha sıkı bir biçimde örülmesi, öğrencilerimizin yuvasına hasret çekmeden zahmetsizce kavuşması, iş dünyasının ufuklarının açılması ve ticaretin coğrafi sınırları aşarak yeni pazarlara yayılması demek” diye konuştu.

PROJE GENELİNDE YÜZDE 50’LİK FİZİKİ İLERLEME KAYDETTİK

Yerköy - Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi’nde fiziki olarak yaklaşık yüzde 50’lik fiziki ilerleme kaydettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu; “Proje genelinde bugün itibariyle yaklaşık yüzde 50’lik fiziki ilerleme kaydettik. Yani işin yarısını tamamladık. Kalan kısımlardaki işlerimize de tüm hızımızla devam ediyoruz. Projemizi 2028 yılının 2. yarısında bitirmeyi hedefliyoruz. Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehir değil, Anadolu’nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçireceğiz. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkanına kavuşacağız. Bilindiği gibi Kayseri, asırlardır ticaretin ve üretimin şehri; mobilyasından tekstiline, gıdasından savunma sanayine kadar ürettiğini dünyaya satan bir şehir. Bu hat tamamlandığında Kayserili üreticimizin ürünü limanlara, organize sanayi bölgelerine ve komşu illere çok daha hızlı, çok daha ucuza ulaşacak. Erciyes’in kayak turizmi, Mimar Sinan’ın izleri, Kayseri’nin eşsiz coğrafyası artık sadece karayoluyla ve havayoluyla değil, konforlu bir tren yolculuğuyla da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacak. Kısacası bu hat, Kayseri’nin asırlık ticaret ruhunu yeni yüzyıla, Türkiye Yüzyılı hızına taşıyacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

KAYSERİ’NİN DEMİRYOLU ALTYAPISI DA YENİLENİYOR

Projeler hakkında da bilgiler veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu; “Şu an Yerköy Kayseri arasındaki çalışmalarımızla Kayseri için yeni bir demiryolu hattı inşa ettiğimiz gibi şehrimizin tüm demiryolu altyapısını da yeniledik ve modernize ettik. Kayseri - Anafartalar - Şehir Hastanesi - Mobilya Kent Tramvay Hattı’nı inşa ettik. Yine, Kayseri’ye Boğazköprü mevkinde 670 bin metrekarelik alanda 1 milyon 800 bin ton taşıma kapasiteli lojistik merkezimizi de kazandırdık. Yine ülkemizin turizm merkezleri olan Antalya, Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri’ye ve dolayısıyla hızlı demiryolu ağına bağlayacak Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Demiryolu Projesini de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu şehre yakışır ve Kayserililere yaraşır yeni bir havalimanı terminal binası da inşa ettik. Yıllık 2.5 milyon olan yolcu kapasitesi olan Kayseri Havalimanı yolcu kapasitesini yeni terminal binası ile 6 milyon yolcuya çıkardık. Bu sayede önümüzdeki dönemde gelişen Erciyes ve Kapadokya turizm talebi ve bölgenin ticaret hacminin de hesap edilerek başta Kayseri olmak üzere, bölgenin hava trafiği ve ulaşımı açısından önünde bulunan önemli bir engeli de geride bıraktık. Yerköy - Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı, Türkiye Yüzyılı’nın ulaşım vizyonunun somut bir ifadesidir. Bu hat sadece ray döşemek değil; refahı uzatmaktır, milletimizin hayatını kolaylaştırmaktır. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacağız. Ülkemiz adına büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu’nun incelemelerine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da eşlik etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır