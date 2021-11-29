7326 yapılandırma ödeme son gün ne zaman? İşte vergi borcu ödeme ve ikinci taksit tarihi...

Pek çok işletmenin yararlanabildiği geçmiş dönem vergi borçları yapılandırması için ilk taksit ödemeleri gerçekleştirilmişti. Peki taksitlerde ödeme tarihleri ne zaman? İşte 7326 yapılandırma ödeme tarihi...

7326 YAPILANDIRMA VERGİ BORCU ÖDEME SON GÜN!

Belli ölçeklerde pek çok işletmenin faydalanabildiği geçmiş dönem vergi borçları yapılandırması için ilk taksit ödemeleri gerçekleştirilmişti. Yapılandırmadan yararlanan vergi mükelleflerinin ikinci taksit ödemelerinde ise son güne gelindi.

Yapılandırmanın sürebilmesi için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi gerekmekte. Vergi borçlarını yapılandıran 7326 sayılı yasada ilk Taksit ve peşin ödemeler 1 Kasım tarihinde gerçekleşti. 30 Kasım 2021 tarihi ise ikinci taksit ödemesi için son gün olacak.

Vergi borçlarını yapılandıranların yapılandırmasının bozulmaması için ilk iki taksiti mutlaka zamanında ödemesi gerekiyor. İlk taksit eğer ödenmişse ve ikinci taksit 30 Kasım 2021 yani Salı akşamına kadar ödenmezse yapılandırma bozulmuş olacak.



