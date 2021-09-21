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8 bin 300 futbol sahası büyüklüğünde alan! Yıllık 75 milyon lira kazandıracak

21.09.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde henüz tamamlanmamış olan Gökpınar barajını inceledi. Bakan Pakdemirli, 8 bin 300 futbol sahası büyüklüğünde alanı sulayacak olan baraj için, "Her yıl bölge ekonomisine yaklaşık 75 milyon lira katkı sağlayacak. Dekarda alınan zirai gelir 1000 ila 1500 lira civarında artış sağlayacak. Ekonomiye olan katkısı da senelik 75 milyon lira civarında olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir’in Günyüzü ilçesine bağlı Kayakent Mahallesi’nde DSİ tarafından yapımı sürdürülen Gökpınar barajında programa katıldı. Baraj bölgesine helikopterle gelen Bakan Pakdemirli’yi Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız karşıladı. Bakan Pakdemirli daha sonra beraberindekilerle baraj inşaatını gezdi. Baraj gövdesindeki son su tutma kapağını indiren Bakan Pakdemirli, Gökpınar Barajı’nın su tutmaya başladığını söyledi.

Gökpınar Barajı’nın bölgenin sulanması için önemine dikkati çeken Bakan Pakdemirli, yaklaşık 100 milyon metreküp depolama hacmi bulunduğunu belirterek, "Bölgenin en önemli sulama projelerinden bir tanesi. Eskişehir’in Günyüzü ilçesi ile Ankara’nın Polatlı ilçelerine hitap ediyor.

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Toplamda 60 bin dekarlık alan sulamaya açılacak. Sulamayla ilgili ihalelerin 4’te 3’lük kapsamında olan kısmına, sene başından önce ihaleye çıkmak suretiyle, diğer kalan kısmına da önümüzdeki yılın ortasına varmadan ilk çeyrekte onunda ihalesini yapmak suretiyle sulamaya 60 dekarlık fayda sağlamış olacağız.

Sakarya Nehri’deki su akımı ve rejimi de bu barajımızla daha düzenli ve daha güvenli hale gelecek. Bu projemizin toplam maliyeti 510 milyon lira. Şu andaki kısmının maliyeti ise 270 milyon lira. Her yıl bölge ekonomisine yaklaşık 75 milyon lira katkı sağlayacak.

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Çünkü neredeyse 60 bin dekarın sulamaya açılmasıyla beraber dekarda alınan zirai gelir 1000 ila 1500 lira civarında artış sağlayacak. Bunun da aşağı yukarı ekonomiye olan katkısının senelik 75 milyon lira civarında olacağını tahmin ediyoruz” ifadesini kullandı.

8 BİN 300 FUTBOL SAHASI SULANACAK

Yapımı süren Gökpınar barajıyla birlikte yaklaşık 8 bin 300 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın sulamaya başlanılacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, bölgede sulu tarıma geçilmesiyle beraber ürün deseninde ciddi şekilde artış yaşanacağını, hububatın yanında çok farklı ürünlerin bölgede üretileceğini düşündüklerini söyledi. Bakan Pakdemirli, programın ardından helikopterle Ankara’ya hareket etti.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Bekir Pakdemirli
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