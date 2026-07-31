FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

80'den fazla ülkeye ulaştı! İlk yarıda 100 milyon dolarlık ihracat

Canlı süs bitkileri ihracatı yılın ilk yarısında yaklaşık 100 milyon dolara ulaştı. Sektör, 2026'yı geçen yıla göre artışla tamamlamayı hedefliyor.

80'den fazla ülkeye ulaştı! İlk yarıda 100 milyon dolarlık ihracat

Canlı süs bitkileri sektöründe ihracat yılın ilk yarısında yükselişini sürdürdü. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Yılmaz, ocak-haziran döneminde canlı süs bitkileri ihracatının yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, yılın tamamını geçen yıla göre artışla kapatmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yılmaz, sektörün 2025 yılını 160 milyon dolarlık ihracatla tamamladığını hatırlatarak, 2026'ya da büyüme eğilimiyle başladıklarını ifade etti. Geçen yılın ilk 6 ayında yaklaşık 98 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini anımsatan Yılmaz, bu yılın aynı döneminde ise rakamın yaklaşık 100 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

80 den fazla ülkeye ulaştı! İlk yarıda 100 milyon dolarlık ihracat 1

İLK 6 AYDA80'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Yılın ilk yarısında 80'den fazla ülkeye süs bitkileri gönderildiğini aktaran Yılmaz, sektörün geçen yıla göre sınırlı da olsa büyüme gösterdiğini dile getirdi. İlk 6 ayda canlı süs bitkileri ihracatının yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yılın geri kalan bölümünde ihracatın artışını sürdürerek 2026'nın iyi bir seviyede tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2'lik artış kaydedildiğini söyleyen Yılmaz, bu oranın beklentilerin altında kaldığını vurguladı. Avrupa'da etkisini gösteren aşırı sıcakların tüketimi olumsuz etkilediğini belirten Yılmaz, bunun ihracat performansına da yansıdığını kaydetti.

80 den fazla ülkeye ulaştı! İlk yarıda 100 milyon dolarlık ihracat 2

AVRUPA PAZARI ÖNE ÇIKIYOR

Canlı süs bitkileri ihracatında en önemli pazarların Hollanda, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri olduğunu ifade eden Yılmaz, Hollanda'nın yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Türk Cumhuriyetleri'ne de yoğun çiçek ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sektörde en fazla ihraç edilen ürünün karanfil olduğunu belirten Yılmaz, Hüsnüyusuf, gerbera ve yeşil bitkilerin de ihracatta önemli bir paya sahip olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda arttıAvro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda arttı
Almanya'da işsizlik oranı temmuzda yüzde 6,4'e yükseldiAlmanya'da işsizlik oranı temmuzda yüzde 6,4'e yükseldi

Anahtar Kelimeler:
İhracat bitki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Galatasaray'dan Reijnders bombası! Gardi'nin Cimbom'a son hediyesi

Galatasaray'dan Reijnders bombası! Gardi'nin Cimbom'a son hediyesi

Ece Erken 'yasak aşk' iddiasıyla gündemde! Savunması gündemde

Ece Erken 'yasak aşk' iddiasıyla gündemde! Savunması gündemde

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.