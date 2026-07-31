80'den fazla ülkeye ulaştı! İlk yarıda 100 milyon dolarlık ihracat

Canlı süs bitkileri sektöründe ihracat yılın ilk yarısında yükselişini sürdürdü. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Yılmaz, ocak-haziran döneminde canlı süs bitkileri ihracatının yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, yılın tamamını geçen yıla göre artışla kapatmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yılmaz, sektörün 2025 yılını 160 milyon dolarlık ihracatla tamamladığını hatırlatarak, 2026'ya da büyüme eğilimiyle başladıklarını ifade etti. Geçen yılın ilk 6 ayında yaklaşık 98 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini anımsatan Yılmaz, bu yılın aynı döneminde ise rakamın yaklaşık 100 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

İLK 6 AYDA80'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Yılın ilk yarısında 80'den fazla ülkeye süs bitkileri gönderildiğini aktaran Yılmaz, sektörün geçen yıla göre sınırlı da olsa büyüme gösterdiğini dile getirdi. İlk 6 ayda canlı süs bitkileri ihracatının yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yılın geri kalan bölümünde ihracatın artışını sürdürerek 2026'nın iyi bir seviyede tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2'lik artış kaydedildiğini söyleyen Yılmaz, bu oranın beklentilerin altında kaldığını vurguladı. Avrupa'da etkisini gösteren aşırı sıcakların tüketimi olumsuz etkilediğini belirten Yılmaz, bunun ihracat performansına da yansıdığını kaydetti.

AVRUPA PAZARI ÖNE ÇIKIYOR

Canlı süs bitkileri ihracatında en önemli pazarların Hollanda, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri olduğunu ifade eden Yılmaz, Hollanda'nın yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Türk Cumhuriyetleri'ne de yoğun çiçek ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sektörde en fazla ihraç edilen ürünün karanfil olduğunu belirten Yılmaz, Hüsnüyusuf, gerbera ve yeşil bitkilerin de ihracatta önemli bir paya sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır