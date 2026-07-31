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Bakan Uraloğlu: "2071'leri planlayan bir Türkiye'ye geldik"

Sakarya Pamukova YHT istasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı resmi açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2053 yılında geldiğimizde 48 saatte toplam 28 bin 500 kilometrelik bir demiryolu ağı ile Türkiye'yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu: "2071'leri planlayan bir Türkiye'ye geldik"

Pamukova YHT istasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nın resmi açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, Pamukova YHT İstasyonu'nun hizmete alındığı tarihten bu yana 41 binden fazla yolcuya hizmet verdiğini, Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nı ise günde ortalama 900 tırın kullanacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu: "2071 leri planlayan bir Türkiye ye geldik" 1

"5 BİN KİLOMETRELİK BİR HATTA YAPIM ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, "Bugün Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nı milletimizin hizmetine sunarak, Sakarya'nın ulaşım altyapısına yeni halkalar ekliyor, Sakarya'nın bu anlamdaki gelişimine katkı sağlıyoruz. Sunduğu konfor, ekonomiklik, yüksek hız ve emniyet avantajları sayesinde öncelikli tercih edilir bir ulaşım aracı haline geldi. Mesela bugün Ankara'dan Eskişehir'e, İstanbul'a ya da Sivas'a seyahat eden vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümü tercihini demiryolundan yana kullanıyor. İlk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti. Hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla hizmet vererek nüfusumuzun yarısından fazlasına ulaşıyor. Şu anda Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep gibi birçok hattımızın inşa çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 5 bin kilometrelik bir hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah, 2028'e kadar bunun 3 bin kilometrelik bölümünü bitirerek hizmete açmayı hedefliyoruz. Böylece doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 11'den 27'ye yükselteceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu: "2071 leri planlayan bir Türkiye ye geldik" 2

"2071'LERİ PLANLAYAN BİR TÜRKİYE'YE GELDİK"

2053 yılına gelindiğinde tren vasıtası ile Türkiye'nin dört bir yanını dolaşabilme imkanı olacağından ve bölgedeki tır yoğunluğundan kaynaklı çok sayıda kaza yaşanan bölgeye açılan Alifuat Paşa Köprülü Kavşağı'ndan da bahseden Uraloğlu, "Bakın 90'lı yıllarda, ertesi gün ‘acaba maaşımız bankaya, hesabımıza yattı mı?' diye düşünen bir Türkiye'den 2053, 2071'leri planlayan bir Türkiye'ye geldik çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. 2053 yılında geldiğimizde 48 saatte toplam 28 bin 500 kilometrelik bir demiryolu ağı ile Türkiye'yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız. Aynı zamanda bugün Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nı da hizmete alıyoruz. Alifuatpaşa'nın çevresinde faaliyet gösteren fabrikaların yük taşıyan tırları, uzun yıllar boyunca devlet yoluna bağlantı sağlamak için şehir içinden geçen ve geometrik standartlara uygun olmayan bir üst geçidi kullanmak zorunda kalıyordu. Bu durum hem can ve mal güvenliğini tehdit ediyor, hem de tırların manevra zorluğu nedeniyle kazalara yol açıyordu. İşte bu ihtiyacı karşılamak üzere Doğançay-Alifuatpaşa arasında, Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları projesini hayata geçirerek çalışmalarımızı Kasım 2025'te tamamladık. Böylece tırlar ve kamyonlar artık Alifuatpaşa merkezine girmeden doğrudan Sakarya-Eskişehir yoluna çıkarak, lojistik akış daha düzenli hâle gelecek. Bölgedeki fabrikalara geliş-gidiş yapan günlük ortalama 900 tır bu kavşağı kullanacak ve Bağlarbaşı kavşağını kullanmadıkları için şehir trafiği rahatlayacak, güzergahları 8 kilometre kısalacak. Bu sayede yıllık 103,6 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, yaptığımız yaya merdivenleriyle vatandaşlarımızın hem karayoluna hem de fabrikalar bölgesine hızlı ve güvenli ulaşımını da temin ettik" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu: "2071 leri planlayan bir Türkiye ye geldik" 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Abdulkadir Uraloğlu
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