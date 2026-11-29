Yalova Balık Hali'nde hamsinin kilogramı 300 liraya, iri palamudun tanesi 200 liraya, çinekopun kilogramı 600-700 liraya, istavrit kilogramı 200, levreğin kilogramı ise 550 liraya satılıyor.

"HAVA ŞARTLARI ETKİLİ OLDU"

Yalova Balık Hali esnafından Emrah Bilim, balık fiyatlarında son günlerde artış yaşandığını belirterek, bunda hava şartlarının etkili olduğunu söyledi.

"İRİ PALAMUTLARIN TANESİ 200 TL'DEN SATILIYOR"

Palamut miktarında azalma yaşandığını belirten Bilim, iri palamutların tanesinin 200 liradan satıldığını kaydetti.

"YERİNİ ÇİNEKOP ALACAK"

Daha önce palamudun 80-100 lira seviyelerinde satıldığını hatırlatan Bilim, palamut sezonunun birkaç ay içerisinde sona ereceğini, ilerleyen dönemde yerini çinekop gibi balıkların alacağını belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır