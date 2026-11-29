Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 79,6 artarak 1 milyar 704 milyon 417 bin 480 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 4 bin 177 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 599 lira 46 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 726 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 900 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 688 lira 1 kuruş, en düşük 249 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır