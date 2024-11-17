800 TL'yi buluyordu! Şikayetler artınca Valilik devreye girdi, yüksek rakamlara 'fiyat sınırı'

İstanbul'da fahiş fiyatları nedeniyle tartışma konusu haline gelen vale hizmeti için tavan fiyat sınırı belirlendi. İstanbul'daki ilçeler üç bölgeye ayrılarak farklı fiyatlandırma yapıldı. İşte 2025 yılının vale düzenlemesi...

VALE ÜCRETLERİNE SINIRLANDIRMA GETİRİLİYOR

Show Haber'de yer alan habere göre, herkesin "Çok fazla, aşırı fazla" dediği vale ücretleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Restoran, hastane, AVM ya da eğlence mekanı... Fahiş vale ücretleri araç sahiplerini bıktırdı.

Şikayetler artınca İstanbul Valiliği devreye girdi, talimat verdi. İstanbul Ticaret Odası da

son noktayı koydu. Vale ücretlerine sınırlandırma getiriliyor.

Bir görevli şu anda en düşük vale ücretinin en düşük 300 TL olduğunu ve en yüksek 800 TL'ye kadar çıktığını belirtirken, bir başkası da fiks ücret olarak 400 TL aldıklarını söyledi.

İSTANBUL ÜÇ BÖLGEYE AYRILACAK, TARİFE BUNA GÖRE DEĞİŞECEK

Yeni düzenlemeyle İstanbul üç bölgeye ayrılacak, tarifeler de buna göre değişecek. Rakamlar yüksek olunca vatandaşın taksi kullanmayı tercih ettiğini belirten valeler, yüksek rakamlardan kendilerinin de şikayetçi olduğunu söyledi.

İTO'YA BAĞLI KURUMLARDA EN YÜKSEK VALE ÜCRETİ 400 TL'Yİ BULACAK

Buna göre İstanbul Ticaret Odasına bağlı kurumlarda en yüksek vale ücreti 400 lirayı bulacak. Valeler "Vale aldığı zaman aracını bir otoparka park etmek zorunda. Biz bunun karşılığında para ödüyoruz ama otopark İspark öyle değil İspark sadece yerini 200 liraya veriyor. Biz hizmet karşılığında aldığımız rakam daha düşük bir rakam" şeklinde konuştu.

Havalimanlarında ise en yüksek vale hizmet ücreti 500 lira olarak belirlendi. Valeler "Düzenleme gelmesi gayet iyi bir şey" ifadelerini kullandı.