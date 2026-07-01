81 ilde bugün başladı! Şişe başı para alınacak: Banka hesaplarınızı kontrol edin

DOA ile vatandaşlar, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını belirlenen iade noktalarına teslim ederek ürün başına 1 lira teşvik bedeli alabilecek. Çevresel atıkları azaltmayı hedefleyen uygulama, ambalajların doğaya karışmadan geri dönüşüm zincirine dahil edilmesini sağlayacak.

25 KURUŞTAN 1 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Daha önce pilot bölgelerde 25 kuruş olarak uygulanan teşvik bedeli, bugünden itibaren ülke genelinde 1 liraya yükseltildi.

Sistem kapsamında market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ile otel, restoran ve kafeler iade noktası olarak hizmet verecek. Depozitolu içecek satışı yapan işletmeler, topladıkları ambalajları belirledikleri saha operatörlerine teslim edecek.

ÜCRET HESABINIZA TRANSFER EDİLECEK

Vatandaşlar, “DOA” logolu ambalajları depozito iade makinelerine veya yetkili toplama noktalarına bıraktıklarında, kazandıkları tutar DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdanlarına anında aktarılacak. Biriken bakiyeler anlaşmalı bankalar aracılığıyla banka hesabına transfer edilebilecek, ATM’den nakit çekilebilecek ya da alışverişlerde kullanılabilecek.

SIFIR ATIK PROJESİNİN EN BÜYÜK ADIMI!

Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen ve Türkiye Çevre Ajansı koordinasyonunda geliştirilen sistemin, her yıl yaklaşık 25 milyar içecek ambalajını geri dönüşüme kazandırması hedefleniyor.

Uygulamanın ekonomiye yıllık yaklaşık 30 milyar lira doğrudan katkı sağlaması beklenirken, Sıfır Atık projesinin en büyük adımlarından biri olarak görülüyor.

Şubat 2025’te Sakarya’da pilot olarak başlayan uygulama, 1 Temmuz 2026 itibarıyla tüm Türkiye’de tam kapsamlı şekilde devreye girmiş oldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır