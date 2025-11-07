FİNANS

81 ilde tabelalar söküldü 992 yaya geçidi kaldırıldı! Kesilen cezalara ne olacak?

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Geçtiğimiz aylarda gündem olan birçok hız tabelası söküldü. Hız tabelalarının yanında 992 yaya geçidi de tamamen kaldırıldı. Trafik tabelalarının kaldırılmasının öncesinde kesilen trafik cezalarının ise ne olacağı yeniden gündeme geldi.

Cansu Akalp

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Bakan Uraloğlu, ülke genelinde kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi kapsamında bugüne kadar 32 bin 845 levhayı kaldırdıklarını bildirdi. Gözler kesilen cezaların iptal olup olmayacağına çevrildi.

992 YAYA GEÇİDİ KALDIRILDI

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Birinci öncelikli olarak yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan toplam 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolunda çalışmaları 31 Ağustos tarihinde tamamladık ve 992 adet yaya geçidini tamamen kaldırdık. Ayrıca 392 adet meskun mahali daraltırken 842'sini ise kaldırdık. Hız levhalarını 348 adet kurpta ve 928 adet kavşakta kaldırdık. 427 adet kurp ve 108 kavşakta ise hız sınırını değiştirdik. 553 adet bozuk satıhlı kesimde hız levhalarını kaldırdık. Bin 58 adet diğer kesimde hız levhaları kaldırdık, 875 adet hız sınırlaması sonu levhası ekledik. 138 adet refüj aralığını kapattık. Bu çalışmalarda 11 bin 258' hız levhası olmak üzere toplam 19 bin 61 adet levhayı kaldırdık."

KESİNLEN CEZALAR NE OLACAK?

Bakan Uraloğlu, 1 Eylül tarihi itibarıyla kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığını da belirtti. En çok merak edilen konu ise bu değişikliklerden önce kesilen trafik cezalarının durumu oldu.

Bazı vatandaşlar, özellikle kaldırılan "hız sınırı" tabelalarının bulunduğu bölgelerde yazılan cezaların iptal edilmesi gerektiğini savunuyor.

Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu konuda resmî bir açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
yaya geçidi tabela
