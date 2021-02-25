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85 yıllık hayal gerçek oluyor: Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2021 15:29 | Son Güncelleme

Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüplü Eğribel Tüneli'nde sona gelindi. Türkiye'nin en uzun 3'üncü çift tüplü tüneli olacak Eğribel'de yıl sonunda geçiş sağlanacak. Giresun için 85 yıllık hayal olan tünelin bitirilmesiyle kışın kar ve tipi nedeniyle aksayan ulaşım, Eğribel Geçidi'nde kolaylaşacak.

85 yıllık hayal gerçek oluyor: Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor

Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini Giresun ve Sivas üzerinden birbirine bağlayan, 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kışın kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksaması nedeniyle 1936'da ilk kez tünel projesi gündeme getirildi. Yıllardır yapımı tartışılan tünel için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 5 bin 900 metre uzunluğunda çift tüplü Eğribel Tüneli Projesi hazırlandı. Giriş kotu bin 860 metre, çıkış kotu ise yüzde 2,86 eğimle bin 720 metre olacak 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüp tünel ile güzergah, 6,5 kilometre kısalacak ve seyahat süresi 25 dakika azalacak. Tünelin bitirilmesiyle kışın kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı Eğribel Geçidi'nde ulaşım kolaylaşacak. Tünelin açılmasıyla Giresun'dan Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas arasında rahat ve konforlu ulaşım sağlanacak.

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İLK GEÇİŞ YIL SONUNDA

Eğribel Tüneli'ndeki çalışmalarda sona gelindi. Rize'de ulaşıma açılan 14,3 kilometre uzunluğa sahip Ovit Tüneli ile Trabzon'da yapımı sürdürülen 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli'nden sonra Türkiye'nin en uzun 3'üncü çift tüplü tüneli olacak Eğribel'de, sığınma cebinin donatı, membran ve kaplama betonu imalatları ile araç geçişinin membran ve kaplama betonu imalatları sürüyor. Kiriş imalatları ile birlikte kablo kanalına ait kalıp, donatı ve beton imalatlarının da sürdürüldüğü tünelde kazı ve destekleme çalışmaları tamamlandı. Sağ tüpte 4 bin 397 metre ve sol tüpte 36 metre olmak üzere toplamda 4 bin 433 metre nihai kaplama betonu tamamlanan tünelden geçişlerin 2021 yılı sonlarına doğru yapılması planlanıyor.

(DHA)

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