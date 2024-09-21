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96 kez değişti! Benzine bir zam daha geliyor: Akaryakıtın kendisi 23, vergisi 18 lira…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.09.2024 09:16
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Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile araç sahiplerinin sıcak gündeminde kalmaya devam ediyor. Senenin başından bu yana tam olarak 96 kez değişen akaryakıt fiyatları için son dakika gelişmesi yaşandı. Bu kapsamda benzine zam geleceği öğrenildi. Benzin litre fiyatları için artışın 1,40 TL olması bekleniyor. Öte yandan akaryakıttan alınan vergilere ilişkin tablo da ortaya çıktı. Benzinin vergisiz 1 litre fiyatını duyunca inanamayacaksınız. İşte detaylar…

96 kez değişti! Benzine bir zam daha geliyor: Akaryakıtın kendisi 23, vergisi 18 lira…

Başta motorin ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Son olarak 1,83 TL indirim gelen benzin litre fiyatı için yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bu kez de zam gelecek! Peki 21 Eylül 2024 Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin (mazot) litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

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BENZİNE ZAM YOLDA

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş zam gelecek.

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BENZİN ZAMMI SONRASI FİYATLAR NE OLACAK?

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 42.95 TL, Ankara’da 43.28 TL, İzmir’de 43.74 TL seviyesine yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
41.75
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
41.55
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
22.06
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.49
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.65
Gazyağı
35.08

AKARYAKIT FİYATLARINDA NEFES KESEN HAREKET!

Senenin başından bu yana tam 96 kez güncellenen akaryakıt fiyatlarının 48’i zam olarak tabelaya yansımıştı.

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Sözcü’nün aktardığı bilgiye göre 41.55 liraya satılan bir litre benzinin vergisiz fiyatı 23 lira 33 kuruş. Bu fiyatın üzerine 11.30 TL ÖTV yükü bindirilerek ürün vergilendiriliyor. Sonra da 34 lira 63 kuruş olan vergili tutara bir de yüzde 20 KDV eklenince fiyat 41.55 TL oluyor. ÖTV üzerinden de KDV alındığı için normalde 39.3 lira olması gereken benzinin litresine halk 2 lira 30 kuruş fazladan para ödüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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