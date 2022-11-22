A101 24 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 128 GB bilgisayar 4.999 TL

A101, 24 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalogda cep telefonu, gıda ve tekstil ürünleri, mobilya kategorisinde birçok eşya yer aldı. 128 GB bilgisayar 4.999 TL'den satılacak.
BİM mağazalarında 24 Kasım itibarıyla birçok mutfak ürünü, uygun fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunulacak.
128 GB disk kapasiteli, 4 GB ram özelliklerindeki bilgisayar 4.999 TL'den satılacak.
Ayrıca tekstil, temizlik, kozmetik kategorilerinde de birçok ürün A101 mağazalarında olacak.
6 sandalyeli masa seti 6.490 TL'den satılacak.
İşte A101 24 Kasım aktüel ürünler kataloğu devamı...