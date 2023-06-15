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AB, iç ağlarında Huawei ve ZTE'yi yasaklama kararı aldı

15.06.2023 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB), kendi iç telekomünikasyon ağlarında Çin şirketleri Huawei ve ZTE'yi yasaklayacak.

AB, iç ağlarında Huawei ve ZTE'yi yasaklama kararı aldı

AB Komisyonu İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, siber güvenlik ve 5G ağları konusunda açıklamalarda bulundu.

5G ağ güvenliğinin Avrupa için çok önemli olduğunu belirten Breton, bu ağların enerji, ulaşım, sağlık, finans ile bunlara bağlı bütün sektörler için kritik altyapılar olduğunu anlattı.

Breton, AB'nin 2020 yılı başında 5G ağlarının güvenliğine ilişkin önlemler içeren "araç kutusunu" oybirliğiyle kabul ettiğini hatırlatarak, burada üye ülkeler ve telekom operatörlerine, istihbarat ve veri güvenliğine ilişkin yüksek riskli tedarikçilerden ekipman kullanımının kısıtlanması veya yasaklanmasının tavsiye edildiğini ifade etti.

Söz konusu tavsiyelerin son 3 yılda çoğu AB üyesi ülke mevzuatına girdiğine işaret eden Breton, "Üye ülkeler artık güvenlik riski analizi temelinde 5G ağ tedarikçilerini kısıtlamaya veya dışarıda tutmaya karar verebilir." dedi.

Breton, bugüne kadar 10 AB ülkesinin yüksek riskli 5G ağ teknolojisi satıcılarını kısıtlamak veya dışarıda tutmak için yetkisini kullandığına dikkati çekerek, "Bu çok yavaş ve büyük bir güvenlik riski oluşturuyor." diye konuştu.

AB ülkelerinin bugün 5G güvenlik araç kutusunun uygulanmasına ilişkin ikinci raporu oybirliğiyle kabul ettiğine işaret eden Breton, Komisyonun üye ülkelerin Huawei ve ZTE'yi 5G ağlarından kısıtlama veya tamamen hariç tutma kararını haklı ve uygun bulduğunu anlattı.

Breton, 5G ağlarında yüksek riskli tedarikçileri değiştirme kararlarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.

"Komisyon, Huawei ve ZTE'ye maruz kalmamak için kendi telekom hizmetleri tedarikinde 5G araç kutusu ilkesini uygulayacak." diyen Breton, bir silah olarak kullanılabilecek kritik bağımlılıkları sürdürmeyi göze alamayacaklarını vurguladı.

Son dönemde pek çok ülke güvenlik endişeleri nedeniyle Çinli teknoloji firmalarına karşı çeşitli önlemler aldı.

Huawei ve ZTE gibi 5G teknolojisinde uzmanlaşmış şirketlerin ABD, Avustralya, Japonya, Hindistan ve Kanada'daki ağlara ekipman kurması yasaklanmıştı.

İngiltere ise Huawei tarafından kurulan ekipmanların 2027'ye kadar 5G ağlarından kaldırılmasını talep etmişti. (AA)

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