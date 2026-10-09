ABD’de 128 yıllık mobilya devi kapanıyor! Tasfiye satışları başladı

ABD’de uzun yıllardır mobilya sektöründe faaliyet gösteren Haynes Furniture, ticari yolculuğunu noktalıyor. Şirketin kapanış kararıyla birlikte mağazalarda bulunan ürünler tasfiye kapsamına alındı. Evini yenilemek isteyenlerin yanı sıra evlilik hazırlığı yapan ve eski mobilyalarını değiştirmeyi düşünen tüketiciler de satışa sunulacak ürünlere yönelik kampanyaları takip ediyor.

1898 yılında kurulan Haynes Furniture, 128 yıllık geçmişi boyunca ABD’de mobilya perakendeciliğinin tanınan şirketleri arasında yer aldı. Koltuk takımlarından yatak odası mobilyalarına, yemek masalarından ev dekorasyonuna kadar farklı ürün gruplarıyla faaliyet gösteren şirket, aldığı kararla birlikte sektörden çekilmeye hazırlanıyor.

İKİ MARKANIN MAĞAZALARI DA KAPANACAK

Kapanış süreci yalnızca Haynes Furniture ile sınırlı kalmayacak. Şirket bünyesindeki The Dump markası da perakende faaliyetlerini sonlandıracak. Özellikle indirimli mobilya satışlarıyla öne çıkan markanın mağazalarındaki ürünler de tasfiye sürecine dahil edildi.

Virginia, Maryland, Pennsylvania, New Jersey ve Texas eyaletlerinde mağazaları bulunan şirketin piyasadan çekilmesi, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki mobilya perakendeciliği açısından dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor.

MOBİLYADAN HALIYA PEK ÇOK ÜRÜN SATIŞTA

8 Ekim 2026'da başlatılan tasfiye kapsamında mağazalardaki mevcut ürünler indirimli fiyatlarla müşterilere sunulmaya başladı. Satışa çıkarılan ürünler arasında koltuklar, yataklar, yemek odası takımları ve halılar bulunuyor. Böylece farklı ihtiyaçlara yönelik mobilya ve ev ürünleri, mağazalardaki mevcut stoklarla sınırlı olmak üzere satışa sunuluyor.

STOKLAR TÜKENDİKÇE FİYATLAR DEĞİŞEBİLİR

Şirketin önceliği, mağazalarda kalan ürünleri elden çıkararak kapanış işlemlerini tamamlamak. Tasfiye kampanyasının ilerleyen aşamalarında fiyatların daha da aşağı çekilmesi bekleniyor. Ancak uygulanacak indirim oranları ve satışta kalacak ürünlerin durumu her mağazada aynı olmayabilecek.

128 YILLIK TİCARİ GEÇMİŞ SONA ERİYOR

Nefes'te yer alan habere göre, Haynes Furniture'ın kapanması, şirketin müşterilerinin yanı sıra ABD mobilya perakendeciliği sektörünü de ilgilendiriyor. 128 yıllık geçmişin ardından alınan bu karar, hem Haynes Furniture hem de The Dump markalarının mağazacılık faaliyetlerinin son bulması anlamına geliyor.