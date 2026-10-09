FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ABD’de 128 yıllık mobilya devi kapanıyor! Tasfiye satışları başladı

ABD’de 128 yıllık mobilya devinden kapanış kararı geldi! İki markanın mağazalarında tasfiye süreci başladı, mobilyalar indirimli fiyatlarla satışa çıktı.

ABD’de 128 yıllık mobilya devi kapanıyor! Tasfiye satışları başladı
Aleyna Türkmen

ABD’de uzun yıllardır mobilya sektöründe faaliyet gösteren Haynes Furniture, ticari yolculuğunu noktalıyor. Şirketin kapanış kararıyla birlikte mağazalarda bulunan ürünler tasfiye kapsamına alındı. Evini yenilemek isteyenlerin yanı sıra evlilik hazırlığı yapan ve eski mobilyalarını değiştirmeyi düşünen tüketiciler de satışa sunulacak ürünlere yönelik kampanyaları takip ediyor.

1898 yılında kurulan Haynes Furniture, 128 yıllık geçmişi boyunca ABD’de mobilya perakendeciliğinin tanınan şirketleri arasında yer aldı. Koltuk takımlarından yatak odası mobilyalarına, yemek masalarından ev dekorasyonuna kadar farklı ürün gruplarıyla faaliyet gösteren şirket, aldığı kararla birlikte sektörden çekilmeye hazırlanıyor.

ABD’de 128 yıllık mobilya devi kapanıyor! Tasfiye satışları başladı 1

İKİ MARKANIN MAĞAZALARI DA KAPANACAK

Kapanış süreci yalnızca Haynes Furniture ile sınırlı kalmayacak. Şirket bünyesindeki The Dump markası da perakende faaliyetlerini sonlandıracak. Özellikle indirimli mobilya satışlarıyla öne çıkan markanın mağazalarındaki ürünler de tasfiye sürecine dahil edildi.

Virginia, Maryland, Pennsylvania, New Jersey ve Texas eyaletlerinde mağazaları bulunan şirketin piyasadan çekilmesi, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki mobilya perakendeciliği açısından dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor.

ABD’de 128 yıllık mobilya devi kapanıyor! Tasfiye satışları başladı 2

MOBİLYADAN HALIYA PEK ÇOK ÜRÜN SATIŞTA

8 Ekim 2026'da başlatılan tasfiye kapsamında mağazalardaki mevcut ürünler indirimli fiyatlarla müşterilere sunulmaya başladı. Satışa çıkarılan ürünler arasında koltuklar, yataklar, yemek odası takımları ve halılar bulunuyor. Böylece farklı ihtiyaçlara yönelik mobilya ve ev ürünleri, mağazalardaki mevcut stoklarla sınırlı olmak üzere satışa sunuluyor.

ABD’de 128 yıllık mobilya devi kapanıyor! Tasfiye satışları başladı 3

STOKLAR TÜKENDİKÇE FİYATLAR DEĞİŞEBİLİR

Şirketin önceliği, mağazalarda kalan ürünleri elden çıkararak kapanış işlemlerini tamamlamak. Tasfiye kampanyasının ilerleyen aşamalarında fiyatların daha da aşağı çekilmesi bekleniyor. Ancak uygulanacak indirim oranları ve satışta kalacak ürünlerin durumu her mağazada aynı olmayabilecek.

ABD’de 128 yıllık mobilya devi kapanıyor! Tasfiye satışları başladı 4

128 YILLIK TİCARİ GEÇMİŞ SONA ERİYOR

Nefes'te yer alan habere göre, Haynes Furniture'ın kapanması, şirketin müşterilerinin yanı sıra ABD mobilya perakendeciliği sektörünü de ilgilendiriyor. 128 yıllık geçmişin ardından alınan bu karar, hem Haynes Furniture hem de The Dump markalarının mağazacılık faaliyetlerinin son bulması anlamına geliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bulaşık yıkayarak başladığı iş hayatında modern çiftlik kurduBulaşık yıkayarak başladığı iş hayatında modern çiftlik kurdu
455 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Kritik teklif bugün Meclis’te455 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Kritik teklif bugün Meclis’te

Anahtar Kelimeler:
abd mobilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı! Şaban Sevinç'e gözaltı kararı

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı! Şaban Sevinç'e gözaltı kararı

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

214 kişilik isim listesi TMSF'ye gönderildi! 187 milyar geri çağrıldı

214 kişilik isim listesi TMSF'ye gönderildi! 187 milyar geri çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.