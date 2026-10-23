ABD'de imalat sanayi PMI ekimde beklentileri aştı

S&P Global, ABD'nin ekim ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI ekimde aylık bazda 0,1 puan artarak 56 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentileri endeksin 55,4 değerini alması yönündeydi. Bu dönemde 53 ayın en yüksek seviyesine ulaşan endeks, eylülde 55,9 değerini almıştı.

ABD'de hizmet sektörü PMI ise ekimde aylık bazda 0,9 puan azalışla 57,9 değerine geriledi. Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen endeks, eylülde 58,8 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ekimde aylık bazda 0,8 puan azalarak 57,6'ya indi. Endeks, eylülde 58,4 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır