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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yine 5 milyonu aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2020 16:53 | Son Güncelleme

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle 11 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 5 milyon 245 bin oldu.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yine 5 milyonu aştı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, koronavirüs salgının etkisiyle 11 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 5 milyon 245 bin oldu. Önceki haftalarda rekor seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi, 5 milyon 105 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik maaşına başvuruların sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 6 milyon 606 binden 6 milyon 615 bine revize edildi.

Son bir ayda 22 milyon işsiz

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Martın son haftası 3,3 milyon kişi, Nisan ayının ilk iki haftasında 6,6 milyon kişi olarak açıklanmıştı. Son gelen 5,2 milyonluk işsizlik maaşına başvuru rakamıyla birlikte son 4 haftada ABD'deki işsiz sayısı 22 milyonu buldu.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 4 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 4 milyon 530 bin kişi artarak 11 milyon 976 bin olarak kaydedildi.

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abd, işsizlik maaşı,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
daha beter olsunlar. Allahın adaleti.
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