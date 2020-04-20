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ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.04.2020 23:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Amerika Ham Petrol varil fiyatı, tarihi boyunca ilk kez 0 doların altına düştü. New York borsası da petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfırın altına inmesinin ardından günü düşüşle tamamladı.

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Amerika Ham Petrol varil fiyatı tarihte ilk kez sıfır seviyesinin altına indi. Fiyatların eksiye inmesi talebin ne denli çöktüğünü gösteriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'nin ham petrol fiyatları yüzde 300'den fazla düştü ve düşmeye devam ediyor.

EKSİLERİ GÖRDÜ

ABD tarihinde geçen pazartesi günü ilk kez negatif olan ham petrol fiyatları eksileri gördü. Geçen hafta Salı varil başına 20 doların üzerinde işlem görmeye devam eden petrol sert bir düşüşle haftaya başladı.

PETROL FİYATI ETİKETİ DÜNYA GÜNDEMİNDE ZİRVEDE

Amerika Ham Petrol varil fiyatının tarihte ilk kez sıfır doların altına düşmesiyle #OilPrice (Petrol fiyatı) etiketi dünya gündeminde zirveye oturdu.

NEW YORK BORSASINI DA ETKİLEDİ

Kapanışta, Dow Jones endeksi 590 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,44 azalışla 23.650,44 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,79 kayıpla 2.823,16 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,03 azalışla 8.560,73 puana düştü.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle petrole olan talebin azalması ve bu nedenle ABD'de petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfırın altına düşmesi etkili oldu.

Ülkede, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi salı günü dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınmasıyla söz konusu petrolün varil fiyatı yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar indi.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı ise gün içerisinde yüzde 9'a varan azalışla 25,38 doları test etti.

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