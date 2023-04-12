ABD enflasyon verisi altın fiyatlarını nasıl etkiler? Tüm soru işaretleri 15.30’da cevap bulacak: ‘Beklentiler karşılanırsa’ altın fiyatları…

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle bir süredir devam eden yön arayışının, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte yerini hareketliliğe bırakması bekleniyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ FED’E YÖN VERECEK

ABD'de güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından, enflasyondaki gidişata ilişkin soru işaretleri de bugün 15.30’da cevaplanıyor. Ülkede, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Mart’ta aylık yüzde 0,2 artacağı ve yıllık enflasyonun yüzde 6'dan yüzde 5,1'e gerileyeceği öngörülüyor. Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımlara yönelik yol haritasının bugünkü verilerle birlikte daha da netleşmesi beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ MESAJI

Para piyasalarında yılın devamında Fed'in faiz indireceğine yönelik fiyatlamalar da güçlü kalmaya devam ederken, Fed üyeleri enflasyonla mücadelede kararlılık mesajları vermeyi sürdürüyor.

New York Fed Başkanı John Williams dün Fed'in enflasyonla mücadelede hala yapmaları gereken çok şey olduğunu belirterek, bankacılık sektöründeki krize karşın para politikasının yönünü değiştirmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise Fed'in faiz artışlarında temkinli ve sabırlı olması gerektiğini vurgulayarak, geçen ay yaşanan bankacılık krizinin tekrar edip etmeyeceğinden emin olunması gerektiğini söyledi.

FED TUTANAKLARI BUGÜN YAYIMLANACAK

Öte yandan, bugün açıklanacak Fed tutanakları da yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın gelecek dönem para politikalarına ilişkin olası ipuçlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

ABD tarım dışı istihdam verileri pazartesi günü altın fiyatlamalarına yansımış ve ons altın 1980 dolara geri çekilmişti. Dün Avrupa piyasalarının da açılması ile tekrar 2000 dolar üzerinde seyreden ons altın için bugün 2030 dolar seviyelerinde bulunuyor. Gram altın ise yeni rekorunu kırmayı deniyor. Altın gram fiyatı bu sabah 1250 liradan satışa sunuluyor.

ABD ENFLASYONU ALTINI NASIL ETKİLER?

Yatırımcılar bugünkü veri ile altın fiyatlarının ne olcağına ilişkin soruya yanıt ararken Ahlakçı Yatırım tarafından yapılan fiyat analizinde beklentiler ortaya çıktı. “Enflasyon ve sonrasında faiz artışı piyasa beklentilerini karşılar ve faiz indirimi beklentileri güçlenirse altının yükselen trendi devam edebilir” diyen analistler, “Teknik olarak gün içinde destek seviyesi olarak 2015 dolar takip edilirken 2010 ve 2000 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde direnç seviyeleri olarak ise 2020 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 2025 ve 2030 dolar seviyeleri takibimizde olacak” ifadelerini kullandılar.



