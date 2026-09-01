ABD İran'ı vurdu: Altın düştü, petrol fırladı! Trump: "Misilleme olursa daha büyük saldırılar düzenleriz"

ABD-İran arasında Orta Doğu bölgesindeki gerilim yeniden yükseldi. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, Orta Doğu bölgesinde konuşlu ABD güçlerinin, ABD Doğu Saati ile 12.00 (TSİ 19.00) sıralarında İran’daki DMO hedeflerine yönelik saldırı başlattığı belirtildi. Açıklamada, "Saldırılar, Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere ve bölgede konuşlu ABD askerlerine yönelik saldırı teşebbüsleri sonrasında gerçekleştirilmiştir" denildi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran devlet televizyonuna göre, Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyuldu. Diğer yandan Fars ve Tesnim haber ajansları, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te de patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. Söz konusu patlamalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. İran ordusu, ABD'nin saldırılarına misillemede bulunacaklarını duyurdu.



TRUMP'TAN SERT AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı.

ALTIN DÜŞTÜ PETROL FIRLADI

ABD'nin saldırı açıklaması piyasaları da alt üst etti. Ons atlında sert düşüş yaşanırken petrol fiyatları fırladı. Ons altın 4 bin 345 dolara geriledi. Brent petrol ise 94,42 dolara yükseldi.

CENTCOM DUYURMUŞTU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamıştı. CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır