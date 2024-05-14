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ABD ÜFE verisi açıklandı: Beklentiye paralel yükseliş

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.05.2024 15:43
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Piyasaların merakla takip ettiği veri açıklandı. ABD'de ÜFE artış hızı yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel yükseliş sergiledi.

ABD ÜFE verisi açıklandı: Beklentiye paralel yükseliş

ABD'de Nisan ayında üretici fiyatlarında aylık bazda artış hızlanırken, yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel yükseliş yaşandı.

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, Nisan ayında üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen ve yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükseldi. Analist tahminleri de üretici fiyatlarında artışın yüzde 2,2 artış olacağı yönündeydi.

Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,2 artan fiyatların, Nisan ayında yüzde 0,3 artacağını düşünüyorlardı.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2,4 yukarı geldi. Analistler aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,1 artış yaşandı.

Enerji fiyatları aylık yüzde 2,0 artarken, gıda fiyatları yüzde 0,7 geriledi.

Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyat artışı ise yüzde 0,4 oldu.

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üfe
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