ABD'ye ihracat rekor seviyede

Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2020'ye göre, yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367,7 milyon dolara yükseldi. Türkiye 2021 yılında değer bazında en fazla ihracat artışını ABD'ye gerçekleştirirken, ülkeye yapılan dış satım aynı zamanda rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ABD'ye ihracatı geçen yıl 2020 yılına göre, 3 milyar 986 milyon 53 bin dolar artarak 12 milyar 844 milyon 718 bin dolara yükseldi. Bu dönemde, miktar bazında ihracat artışında ABD'yi, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık izledi.

2021 yılında Türkiye'nin dış satımı Almanya'ya 3 milyar 296 milyon 301 bin dolar artarak 17 milyar 705 milyon 386 bin dolara, İtalya'ya 3 milyar 74 milyon 737 bin dolar artışla 10 milyar 660 milyon 472 bin dolara, İspanya'ya 2 milyar 901 milyon 265 bin dolar yükselerek 9 milyar 241 milyon 977 bin dolara, Birleşik Krallık'a 2 milyar 754 milyon 54 bin dolar artışla 13 milyar 229 milyon 709 bin dolara ulaştı.

ABD'YE İHRACATTA ÇELİK SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKTİ

Türkiye'nin ABD'ye dış satımında en fazla ihracatı çelik sektörü yaptı. Çelik sektörü, 2021 yılında ABD'ye 1 milyar 237 milyon 66 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Çelik sektörünü, 1 milyar 227 milyon 428 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 147 milyon 104 bin dolarla halı sektörü, 1 milyar 138 milyon 672 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 127 milyon 861 bin dolarla savunma ve havacılık sanayisi izledi. Ülkeye ihracatını değer bazında en fazla artıran sektörler ise çelik, mücevher, savunma ve havacılık sanayisi, kimyevi maddeler ve mamulleri, otomotiv endüstrisi oldu.

ABD'ye dış satımda çelik sektörü 806 milyon 248 bin dolar, mücevher sektörü 424 milyon 281 bin dolar, savunma ve havacılık sanayii 343 milyon 925 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 301 milyon 41 bin dolar, otomotiv endüstrisi 276 milyon 432 bin dolar artış kaydetti. Mücevher sektörü ABD'ye 909 milyon 488 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

EN FAZLA İHTACATI İSTANBUL YAPTI

Ülkeye, bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren il İstanbul oldu. İstanbullu şirketler ABD'ye, geçen yıl 4 milyar 902 milyon 563 bin dolar tutarında dış satım yaptı. İstanbul'u 1 milyar 337 milyon 439 bin dolarla Gaziantep, 939 milyon 127 bin dolarla İzmir, 888 milyon 387 bin dolarla Ankara, 882 milyon 681 bin dolarla Kocaeli izledi.

DEĞER BAZINDA EN FAZLA AZALIŞ SUUDİ ARABİSTAN'DA

Verilere göre, Türkiye'nin dış satımında 2021 yılında 2020'ye göre en fazla azalış Suudi Arabistan'a gerçekleşti. Suudi Arabistan'a yapılan ihracat, 2 milyar 192 milyon 873 bin dolar azalarak 186 milyon 714 bin dolara geriledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin ihracatı, Marşal Adaları'na 181 milyon 376 bin dolar azalışla 63 milyon 782 bin dolara, Sudan'a, 88 milyon 155 bin dolar gerileyerek 273 milyon 187 bin dolara, Umman'a 54 milyon 719 bin dolar azalarak 425 milyon 929 bin dolara, Haiti'ye 42 milyon 594 bin dolar azalarak 114 milyon 201 bin dolara indi.



