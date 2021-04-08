FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ABD’de İşsizlik Başvurularında Sürpriz Artış

ABD’de İşsizlik Başvurularında Sürpriz Artış

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2021 18:07 | Son Güncelleme

Çalışma Bakanlığı, 3 Nisan'da sona eren hafta için mevsimsel olarak ayarlanmış sayısının 744 bin olduğunu açıkladı. Bu sayı önceki hafta 728 bindi

ABD’de İşsizlik Başvurularında Sürpriz Artış

ABD’de işsizlik yardımları için yeni başvuruda bulunanların sayısı geçen hafta beklenmedik şekilde arttı. Ancak uzmanlara göre bu artış, ekonominin daha fazla bölümü yeniden açıldıkça ve mali teşvikler devreye girdikçe, hızla gelişen işgücü piyasası koşullarını muhtemelen olduğundan daha düşük gösteriyor.

Çalışma Bakanlığı, eyalet işsizlik yardımlarına ilişkin ilk taleplerin 3 Nisan'da sona eren hafta için mevsimsel olarak ayarlanmış sayısının 744 bin olduğunu açıkladı. Bu sayı önceki hafta 728 bindi.

Hükümet geçen hafta, ekonominin Mart ayında 916 bin kişiye istihdam yarattığını bildirdi. Yeni iş sahaları Şubat ayında iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yine de istihdam, 2020'nin Şubat ayındaki zirvenin 8,4 milyon altında kalıyor.

Beyaz Saray'ın 1,9 trilyon dolarlık dev teşvik paketi ve hizmet sektöründe daha fazla işletmenin yeniden faaliyete geçmesine olanak tanıyan, Corona virüsüne karşı aşılamada hızlanma sayesinde işgücü piyasası, Aralık ayında tökezledikten sonra yeniden toparlanmaya başladı.

Çarşamba günü yayınlanan 16-17 Mart Merkez Bankası politika toplantısı tutanaklarında yetkililer, işgücü piyasası koşullarındaki iyileşmeyi doğruladı ve "yeni iş sahalarındaki net artışın önümüzdeki aylarda ve orta vadede devam etmesi bekleniyor" dedi.

Merkez Bankası yetkililerinin bir bölümü, en son teşvik paketinin "toparlanmayı hızlandırabileceğini ve bunun da pandeminin işgücü piyasalarında neden olduğu uzun vadeli hasarı azaltmaya yardımcı olabileceğini" kaydetti.

İşsizlik yardımı başvuruları, 2020’nin Nisan ayında 6 milyon 149 bin gibi rekor bir seviyeden düşmüş olsa da salgın öncesi seviyelerin hala iki katından fazla. Sağlıklı bir işgücü piyasasında, bu başvurular genelde 200 bin ile 250 bin aralığında seyrediyor. Taleplerdeki yükselmenin bir kısmı, işsizlik ödeneği programlarının iyileştirilmesinin ardından sistemi tıkayan dolandırıcılık ve yığılmalardan kaynaklanıyor.

Hükümet, haftalık 300 dolarlık işsizlik ödemesi ve serbest meslek sahipleri, işsiz kalmış esnek çalışanlar, geçici işçiler ve normal eyalet işsizlik sigortası programlarından yararlanamayan diğer kişiler için ek yardım ödüyor.

Haftalık para yardım ve Pandemi İşsizlik Yardımı Programı 6 Eylül'e kadar devam edecek.

Sistemik olmayan kanıtlar, şirketlerin salgın sırasında işten çıkardıkları işçileri geri çağırdığını ve yeni çalışanları işe aldığını gösteriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldıMerkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Vakıf Emeklilik BES iptali nasıl yapılır? Vakıf Emeklilik BES iptali nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
Altın bilezik fiyatları
Altın bilezik fiyatları
SGK'dan Kod-29 açıklaması: Yeni kodlar getirildi
SGK'dan Kod-29 açıklaması: Yeni kodlar getirildi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Kendi kripto parasını kullanacak
Kendi kripto parasını kullanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftçilere faizsiz yem kredisine nasıl başvuru yapılır? Faizsiz yem kredi desteğini hangi bankalar veriyor?
Çiftçilere faizsiz yem kredisi desteği
IMF’den Toparlanma Müjdesi Faiz Oranı Uyarısı
IMF’den Toparlanma Müjdesi Faiz Oranı Uyarısı
8 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları Millipiyangoonline'da
Süper Loto çekilişi 8 Nisan
7 gün sonra daha canlı ve daha ucuz balıklar satışa sunulacak!
Ucuz balıklar için son 7 gün!
Yellen’dan Güçlü Ekonomilere Yeni Mali Teşvik Çağrısı
Yellen’dan Güçlü Ekonomilere Yeni Mali Teşvik Çağrısı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.