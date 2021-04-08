ABD’de İşsizlik Başvurularında Sürpriz Artış

ABD’de işsizlik yardımları için yeni başvuruda bulunanların sayısı geçen hafta beklenmedik şekilde arttı. Ancak uzmanlara göre bu artış, ekonominin daha fazla bölümü yeniden açıldıkça ve mali teşvikler devreye girdikçe, hızla gelişen işgücü piyasası koşullarını muhtemelen olduğundan daha düşük gösteriyor.

Çalışma Bakanlığı, eyalet işsizlik yardımlarına ilişkin ilk taleplerin 3 Nisan'da sona eren hafta için mevsimsel olarak ayarlanmış sayısının 744 bin olduğunu açıkladı. Bu sayı önceki hafta 728 bindi.

Hükümet geçen hafta, ekonominin Mart ayında 916 bin kişiye istihdam yarattığını bildirdi. Yeni iş sahaları Şubat ayında iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yine de istihdam, 2020'nin Şubat ayındaki zirvenin 8,4 milyon altında kalıyor.

Beyaz Saray'ın 1,9 trilyon dolarlık dev teşvik paketi ve hizmet sektöründe daha fazla işletmenin yeniden faaliyete geçmesine olanak tanıyan, Corona virüsüne karşı aşılamada hızlanma sayesinde işgücü piyasası, Aralık ayında tökezledikten sonra yeniden toparlanmaya başladı.