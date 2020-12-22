ABD’de Tüketici Güven Endeksinde Büyük Düşüş

ABD’de Corona virüsü salgınının yeniden yükselişe geçmesi tüketici güven endeksinde büyük düşüşe neden oldu.

Artan karamsarlık, hizmet sektöründeki firmalar ve perakendeciler için büyük bir önem taşıyan Noel sezonuna dair olumlu beklentileri boşa çıkarabilir.

Tüketici güven endeksini takip eden Conference Board’a göre tüketici güveni, bir ay önceki 92,9 seviyesinden sert düşüş göstererek Aralık ayında 88,6 seviyesine indi. Bu rakam ekonomistlerin beklentilerinden de daha kötüye işaret ediyor.

Ekonomik faaliyetlerin yüzde 70’ini tüketici harcamaları oluşturduğu için bu, ekonomi açısından kaygı verici bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Ticaret Bakanlığı geçen hafta ABD’deki perakende satışların Kasım ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre yüzde 1,1 oranında düştüğünü açıklamıştı. Uzmanların çoğunun beklentisinden daha kötü olan bu rakam, son yedi yılın da en büyük düşüşüne işaret ediyor.Noel satışlarının yıllık perakende satışların dörtte birinden fazlasını oluşturuyor olması Noel dönemi için de karanlık bir tablonun ortaya çıkabileceği endişesini doğuruyor.