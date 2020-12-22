ABD’de Tüketici Güven Endeksinde Büyük Düşüş

ABD’de Corona virüsü salgınının yeniden yükselişe geçmesi tüketici güven endeksinde büyük düşüşe neden oldu.
Artan karamsarlık, hizmet sektöründeki firmalar ve perakendeciler için büyük bir önem taşıyan Noel sezonuna dair olumlu beklentileri boşa çıkarabilir.
Tüketici güven endeksini takip eden Conference Board’a göre tüketici güveni, bir ay önceki 92,9 seviyesinden sert düşüş göstererek Aralık ayında 88,6 seviyesine indi. Bu rakam ekonomistlerin beklentilerinden de daha kötüye işaret ediyor.
Ekonomik faaliyetlerin yüzde 70’ini tüketici harcamaları oluşturduğu için bu, ekonomi açısından kaygı verici bir işaret olarak değerlendiriliyor.
Ticaret Bakanlığı geçen hafta ABD’deki perakende satışların Kasım ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre yüzde 1,1 oranında düştüğünü açıklamıştı. Uzmanların çoğunun beklentisinden daha kötü olan bu rakam, son yedi yılın da en büyük düşüşüne işaret ediyor.Noel satışlarının yıllık perakende satışların dörtte birinden fazlasını oluşturuyor olması Noel dönemi için de karanlık bir tablonun ortaya çıkabileceği endişesini doğuruyor.
Rapora göre tüketicilerin, mevcut iş ve istihdam piyasası koşullarını değerlendirme endeksi de geçen ayki 105,9 seviyesinden Aralık ayında 90,3 seviyesine indi.
Kongre’nin Pazartesi günü kabul ettiği 900 milyar dolarlık Corona virüsü yardım paketinin endekse etkisi ise araştırmaya dahil edilemedi. Paketin kabul edilmesinin bu kış tüketici davranışlarını etkilemesi bekleniyor.
Pakette Corona virüsüyle mücadeleye ayrılacak kaynaklarla bireylere ve iş yerlerine mali yardımlar birarada yer alıyor. Paket, haftalık 300 dolarlık geçici işsizlik ek yardımı ve Amerikalılar’ın çoğuna 600 dolarlık doğrudan bireysel ödemeleri içeriyor. Ayrıca salgından en çok etkilenen işyerlerine, restoran ve tiyatro salonlarına yardım ile okullara, sağlık çalışanlarına ve tahliye edilme riskiyle karşı karşıya olan kiracılara da bütçe ayrılmasını içeriyor.
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