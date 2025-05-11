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Açıklamanın ardından fiyatı 220 TL'den 180 TL'ye düştü! 'Gerçekçi değil'

Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi (INC), 2025 yılı için Türkiye'nin fındık rekoltesini 610 bin ton olarak açıkladı. Açıklamanın ardından serbest piyasada 220 liraya kadar yükselen fındık fiyatı, 180 liraya kadar geriledi.

Açıklamanın ardından fiyatı 220 TL'den 180 TL'ye düştü! 'Gerçekçi değil'

Giresun'un tarihi fındık pazarı esnaflarından Mustafa Kankaya, INC'nin açıkladığı rekolte tahmininin gerçeği yansıtmadığını ve spekülasyon amacı taşıdığını savundu. Kankaya, "Giresun kalite 50 randıman fındık, iki gün öncesine kadar 220 liraya alıcı buluyordu. Ancak bu açıklamanın ardından fiyatlar 180 liraya kadar düştü. Son yılların en büyük tarımsal afetleri yaşanmışken, Türkiye'de sahada herhangi bir çalışma yapılmadan 610 bin tonluk bir rekolte açıklamak gerçekçi değildir. Bu durum piyasa üzerinde spekülatif bir baskı oluşturuyor" dedi.

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TMO'NUN FİYAT GÜNCELLEMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Kankaya, ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık satış politikasına da değinerek "TMO kısa süre önce stoklarındaki fındığı satışa çıkardı. Talep yoğun olunca satışlar durduruldu ve fiyat güncellemesi bekleniyordu. Ancak INC'nin bu açıklamasıyla birlikte TMO'nun fiyat güncellemesi yapmasının da önüne geçilmiş oldu" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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