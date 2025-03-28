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Açlık sınırı asgari ücreti geçti! TÜRK-İŞ son veriyi duyurdu! Fark açılıyor…

28.03.2025 14:16
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Asgari ücret zammı ile ilgili tartışmalar sürerken açlık sınırı uçtu gitti. Maaşlar enflasyon karşısında yenilirken dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 23.615 TL'ye yükseldi. Aynı ailenin giyim, kira, elektrik, su, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarıyla birlikte yapması gereken toplam harcama (yoksulluk sınırı) ise 76.922 TL'ye çıktı.

Açlık sınırı asgari ücreti geçti! TÜRK-İŞ son veriyi duyurdu! Fark açılıyor…

TÜRK-İŞ mart ayına yönelik açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. TÜRK-İŞ’in Mart 2025 verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 23.615 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 76.922 TL’ye ulaştı.

GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE

Aynı dönemde gıda fiyatlarında aylık yüzde 1,25, yıllık ise yüzde 40,62 artış kaydedildi. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti 30.617 TL olarak hesaplanırken, net asgari ücretin bu maliyetin 8.512 TL altında kaldığı vurgulandı.

TÜRK-İŞ’in hesaplamalarına göre, bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti 30.617 TL olurken, mevcut asgari ücretin 22.104 TL’de kalması çalışanların geçim sıkıntısını daha da artırdı. Konfederasyonun açıklamasında, asgari ücretin yetersizliğinin herkes tarafından kabul edildiği belirtilerek, çalışanların satın alma gücünün artırılması gerektiği vurgulandı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret açlık sınırı türk iş
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