Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları 2020... Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden personel alım duyurusunu yayımlayarak başvuru ekranlarına erişimi açmıştı. e-Devlet üzerinden yapılan Adalet Bakanlığı kamu personeli alımları başvuru tarihleri sona erdi. 11 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre Adalet Bakanlığı personel alımı 2020 başvuru tarihi 11 Kasım itibariyle başlamıştı. 7 farklı kadroda alımların yapılacağı bilginin paylaşıldığı Resmi Gazete'de hangi kadrolardan Adalet Bakanlığı'na alım yapılacak detayı da yer aldı. Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde görevlendirmek üzere; 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı,12 istatistikçi, 3 mimar, 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihi 25 Kasım saat 23:59'a kadar olduğu için süreç tamamlandı. Adalet Bakanlığı personel alımları başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı başvuru sonucu öğrenme ekranı!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden personel alımları için başvurularını 25 Kasım 2020 tarihi itibari ile bitirdi. Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır merak eden memur adaylarına henüz bakanlığın açıklama yapmadığını belirtelim.

Adalet Bakanlığı personel alımlarının duyurulmasının ardından vatandaşlar, Adalet Bakanlığı'na hangi kadroda kaç personel alınacağını araştırmaya başladı. Önceki açıklamalarda 10 bin cezaevi ve adliye memuru alınacağı paylaşılmıştı. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı kadro sayısı!