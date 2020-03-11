Adana’dan 46 ülkeye 'şalgam suyu' ihracatı

Şalgam, Adana sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihracatı yapılıyor. Siyah havuç ve özel mayayla hazırlanan, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra lezzetinden dolayı birçok kişi tarafından tercih edilen şalgam, kent ve ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor.

Yıllık üretilen 60 milyon litre şalgam suyunun 18 milyon litresi 46 ülkeye ihraç ediliyor. Ayrıca şalgam suyu üretim sektöründe ise ortalama 20 bin kişi istihdam ediliyor.

“Dünyada bütün fuarlara katılıyoruz”

Şalgam-Der Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Nas, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şalgam suyuna talebin her geçen gün arttığını söyleyerek, “Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Amerika ve Kanada başta olmak üzere 46 ülkeye aktif olarak şalgam suyu ihraç ediyoruz. Dünyada bütün fuarlara katılıyoruz. Düzenli olarak yurt dışındaki fuarlara katıldığımız için güzel ilişkiler kurduk. Çokta güzel götürüyoruz şu anda. Sadece kendi şirketimiz geçen yıla oranla yüzde 42 büyüdü. İhracatta ise bunun payı yüzde 30 oranına denk” diye konuştu.