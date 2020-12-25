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AGİ ne kadar olacak? 2021 AGİ belli oldu mu? AGİ 2021 ne kadar? Bekar, evli, eşi çalışanlar için 2021 AGİ ücretleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2020 10:55 | Son Güncelleme

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücretle ilgili görüşmeler devam ederken vatandaşlar tarafından AGİ ne kadar olacak sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Son olarak 3. toplantısı gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. Peki, 2021 AGİ belli oldu mu? İşte bekar, evli, eşi çalışan ve eşi çalışmayan vatandaşlar için 2021 AGİ ücretleri

AGİ ne kadar olacak? 2021 AGİ belli oldu mu? AGİ 2021 ne kadar? Bekar, evli, eşi çalışanlar için 2021 AGİ ücretleri

Asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağı milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri devam ederken bir yandan da AGİ 2021 ile ilgili araştırmalar da başladı. 3. toplantısı yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda son olarak TÜİK tarafından bekar bir işçinin asgari ücret geçim tutarı açıklandı. Şimdi vatandaşlar 2021 AGİ ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2021 AGİ tablosu belli oldu mu? İşte 2021 AGİ ücretleri ve 2021 AGİ tahmini ile ilgili detaylar...

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AGİ NEDİR?

Açılımı Asgari Geçim İndirimi olan AGİ, bir işçinin kendisiyle birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen bir indirim olarak geçiyor. Çalışanın medeni durumuna ve sahip olduğu çocuk sayısına göre farklılık gösterebiliyor. Sigortalı çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanmasından sonra toplam gelirden çıkarılarak vergiden muaf bırakılmasına karşılık geliyor. Bazı vatandaşlar bu indirimden faydalanamıyor.

Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı, kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabının yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahipleri tarafından ücretle çalıştırılan inşaat işçileri ve gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmadığı için Danıştay’ın müspet mütalaası ile Maliye Bakanlığı tarafından bu kapsama alınanlar yararlanmıyor. Bunların yanı sıra ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler, dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler ve başka bir kanun hükmü uyarınca ücretinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayan vatandaşlar yararlanmıyor.

2021 AGİ BELLİ OLDU MU?

AGİ 2021 zammı asgari ücret oranının açıklanmasının ardından belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile gelecek hafta, son toplantısı olan 4. toplantısını yapacak. Daha önce yapılan zamda bekar AGİ tutarı 220,73 TL olmuştu. Evli eşi çalışmayan AGİ tutarı ise 264,87 TL idi. Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ tutarı ise 297.98 TL olarak belirlenmişti. Tutarlar, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu için 331,09 TL, evli eşi çalışmayan 3 çocuklu için 375,23 TL olmuştu.

AGİ NE KADAR OLACAK?

Son toplantıda TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş ve hafif işlerde çalışanlar için de 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak çeşitli tahminler de yapılıyor. Asgari ücrette yüzde 20’lik bir artış yapılması halinde 220,73 TL olan asgari geçim indiriminin 264,87 TL’ye çıkacağı tahmin ediliyor. Aynı şekilde yüzde 20’lik bir artış olması durumunda 264,87 TL olan evli ve eşi çalışmayanlar için asgari geçim indirimi ise 317,84 TL olabileceği tahmin ediliyor.

Asgari ücret şu anda bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 TL, vergiler ve kesintiler düşüldüğü zaman ise net 2 bin 324 lira 71 kuruş şeklinde uygulanıyor. Apartman görevlileri için de normal işçilerden farklı şekilde gelir ve damga vergisi kesilmediğinden dolayı net 2 bin 501 lira 55 kuruş şeklinde hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 3 bin 458 TL. Bu rakamın 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret oluştururken 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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