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Ağustos ayı 2022 engelli maaşları yattı mı? 2022 Engelli aylığı ne zaman verilecek? Kurban Bayramı öncesi verilir mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.07.2020 14:01 | Son Güncelleme

2022 Engelli maaşlarının Kurban Bayramı'ndan önce verileceği haberi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından verildi. 2022 engelli maaş ödemesi bayram öncesinde verilecek. Peki 2022 engelli maaşları ne zaman hesaba yatacak? 2022 Engellilerin maaşları bayram öncesi hesapta olacak mı? Ağustos ayı 2022 engelli maaşları yattı mı?

Ağustos ayı 2022 engelli maaşları yattı mı? 2022 Engelli aylığı ne zaman verilecek? Kurban Bayramı öncesi verilir mi?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2022 engelli maaş ödemesi hakkında açıklamalar yaptı. 2022 engelli aylıklarının Kurban Bayramı öncesinde verileceğini açıklayan Bakan Selçuk'un açıklamaları engelli maaşı alan vatandaşları sevindirdi. Peki 2022 engelli aylığı ne zaman verilecek? 2022 engelli maaşları ne zaman hesaba yatacak? Ağustos ayı 2022 engelli maaşları yattı mı? İşte detaylar...

2022 Engelli maaşı Kurban Bayramı öncesi verilir mi?

Kurban Bayramı yaklaştıkça ay başında maaş alacak kişilerin araştırmaları da devam ediyor. Kurban Bayramı'ndan önce maaşlarını almak isteyen 2022 engelli aylığı alanlar, engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı sorusuyla araştırmalar yapıyordu.

2022 Engeli aylığı ne zaman verilecek?

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamayla, 2022 engelli aylığı alanların paraları Kurban Bayramı'ndan önce, 29 Temmuz Çarşamba günü hesaplarına yatacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; evde bakım aylığı, yaşlılık ve engelli aylıklarının 29 Temmuz 2020 tarihi itibari ile hesaplarında olacağını bildirdi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada yaşlı, engelli ve evde bakım aylıklarının normalde her ayın 5 ve 9'u arasında yaptıklarını, bu yıl bu tarihler bayrama denk geldiği için ödemeleri erkene aldıklarını da bildirdi.

Bakan Selçuk, 2022 engelli, yaşlı ve evde bakım aylıkları için şu açıklamayı yaptı;

"Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız."

2022 Engelli aylığı ne kadar?

2022 Engelli aylığının miktarı en son asgari ücrete gelen zammın ardından artmıştı. Engelli maaşları, engel yüzde oranına göre değişiklik gösteriyor. Yüzde 40 - 69 engeli olan vatandaşlar 509 liradan 536, yüzde 70'in üstünde engelli olan vatandaşların ise aylığı 763 liradan 804 liraya çıkmıştı.

2022 Engelli aylığı nereye yatacak? Ağustos ayı 2022 engelli maaşları yattı mı?

Engelli aylıkları her ayın 5- 9 tarihleri arasında tüm Türkiye'deki herhangi bir PTT şubesinden alınabilir. 2022 Engelli maaşı ödemesi Kurban Bayramı öncesinde PTT'den gidip çekilebilecek. 29 Temmuz Çarşamba itibari ile Ağustos ayı engelli aylığı yatmış olacak.

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