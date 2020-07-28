Ağustos ayı 2022 engelli maaşları yattı mı? 2022 Engelli aylığı ne zaman verilecek? Kurban Bayramı öncesi verilir mi?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2022 engelli maaş ödemesi hakkında açıklamalar yaptı. 2022 engelli aylıklarının Kurban Bayramı öncesinde verileceğini açıklayan Bakan Selçuk'un açıklamaları engelli maaşı alan vatandaşları sevindirdi. Peki 2022 engelli aylığı ne zaman verilecek? 2022 engelli maaşları ne zaman hesaba yatacak? Ağustos ayı 2022 engelli maaşları yattı mı? İşte detaylar...

2022 Engelli maaşı Kurban Bayramı öncesi verilir mi?

Kurban Bayramı yaklaştıkça ay başında maaş alacak kişilerin araştırmaları da devam ediyor. Kurban Bayramı'ndan önce maaşlarını almak isteyen 2022 engelli aylığı alanlar, engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı sorusuyla araştırmalar yapıyordu.

2022 Engeli aylığı ne zaman verilecek?

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamayla, 2022 engelli aylığı alanların paraları Kurban Bayramı'ndan önce, 29 Temmuz Çarşamba günü hesaplarına yatacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; evde bakım aylığı, yaşlılık ve engelli aylıklarının 29 Temmuz 2020 tarihi itibari ile hesaplarında olacağını bildirdi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada yaşlı, engelli ve evde bakım aylıklarının normalde her ayın 5 ve 9'u arasında yaptıklarını, bu yıl bu tarihler bayrama denk geldiği için ödemeleri erkene aldıklarını da bildirdi.