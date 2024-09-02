Ağustos ayının en zamlısı köprü geçişleri oldu... Fiyatlar artmaya devam ediyor!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayının perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerini açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 89'unun perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 124 ürünün fiyatı ise değişmedi.

ULAŞTIRMA GRUBUNDA ZİRVE: KÖPRÜ ÜCRETLERİ

Ağustos ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan boğaz köprüsü geçiş ücreti yüzde 37,50 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları, konut harcamaları grubundan yüzde 29,57 ile yakıt (doğal gaz), gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 23,74 ile kıvırcık salata, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 20,77 ile maç giriş ücreti, gıda harcamaları çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 10,88 ile bal, yüzde 10,69 ile çay, tütün alkollü ve alkolsüz içki grubundan yüzde 8,13 ile şişe suyu ücreti oldu.

TAZE FASULYENİN FİYATI DÜŞTÜ

Ağustosta gıda harcamaları grubundan yaş kuru sebze ve meyve alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 45,66 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 36,69 ile sivri biber, yüzde 29,66 ile erik, yüzde 29,59 ile karpuz, yüzde 25,28 ile kavun, yüzde 23,39 ile şeftali, yüzde 19,31 ile armut, yüzde 14,22 ile yaş üzüm ve yüzde 10,31 ile kabak oldu.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır