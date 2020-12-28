Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan 20.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen projeler ışığında ihtiyaç sahibi aileler devletten sosyal yardım alabiliyor. Sosyal yardım programları için belirlenen koşullara uygun olan vatandaşlar kolayca başvurularını yapabiliyorlar. Peki devletin sağladığı sosyal yardımlar nelerdir? Kapsamı ve detayları nelerdir? İşte sosyal devlet anlayışının getirisi olarak yapılan aile yardımları… GIDA YARDIMLARI Başta dini bayramlar (Ramazan ve Kurban Bayramı) olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödeme yapılır. Ödemenin tutarı bakanlığa bağlı mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Gıda yardımı ödemesi hakkından yararlanmak için bireylerin 18 yaşından büyük ve ihtiyaç sahibi durumunda gerekir. İhtiyaç sahipliği durumu hane içinde düşen kişi başı gelir üzerinden hesaplanır. Buna göre kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olması şarttır. BARINMA YARDIMLARI Kişilerin barınamayacağı kadar eski, bakımsız ve sağlık koşullarının elverişsiz olduğu evlerin bakım ve onarımı için barınma yardımı yapılır. Muhtaç ailelere betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve yaşanılan doğal afet kapsamında ev eşyası alımı da barınma yardımı içerisinde değerlendirilir. Barınma yardımı 18 yaşından büyük ve hane içindeki kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olanlara verilir. Aynı zamanda barınma yardımı için yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan birine sahip olunması gerekir. Son olarak ise; onarım ya da bakım yapılacak evin tam hisseli tapusu tek bir kişiye ait olmalıdır. Belirlenen şartlara uygun olan ev onarımlarında 20.000 TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000 TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL’ye kadar destek verilir.

YAKACAK YARDIMLARI Muhtaçlık durumunda olan ailelerin kış soğuklarında etkilenmemesi adına bedelsiz olarak kömür yardımı yapılır. Kömür yardımı desteğinden yararlanmak için bireylerin 18 yaşından büyük ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olması gerekir. Yakacak yardımı asgari 500 kg olmak üzere mütevelli heyeti tarafından belirlenen miktarlarda verilir. Yakacak yardımı kış aylarının öncesinde yılda bir kez olmak üzere dağıtılır. EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM Sosyal güvencesi bulunmayan ve ihtiyaç sahibi durumundaki eşini kaybeden kadınlara yönelik olarak iki ayda bir olmak üzere PTT aracılığıyla nakdi yardım ödenir. Kadınların sosyal yardımlar yararlanabilmesi için Medeni Kanunun şartlarına uygun olarak resmi nikahlı eşlerinin vefat etmesi gerekir. Eşi vefat eden kadınlara yönelik olarak 375 TL yardım bağlanır. MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIMLAR Birinci dereceden akrabası (eşi, oğlu) askerde olan, sosyal güvencesi bulunmayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesi için sosyal yardım ödemesi yapılır. Askerlik süresi boyunca iki ayda bir defa PTT aracılığıyla 400 TL nakdi yardım verilir.