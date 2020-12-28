Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan 20.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen projeler ışığında ihtiyaç sahibi aileler devletten sosyal yardım alabiliyor. Sosyal yardım programları için belirlenen koşullara uygun olan vatandaşlar kolayca başvurularını yapabiliyorlar. Peki devletin sağladığı sosyal yardımlar nelerdir? Kapsamı ve detayları nelerdir? İşte sosyal devlet anlayışının getirisi olarak yapılan aile yardımları…
Başta dini bayramlar (Ramazan ve Kurban Bayramı) olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödeme yapılır. Ödemenin tutarı bakanlığa bağlı mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Gıda yardımı ödemesi hakkından yararlanmak için bireylerin 18 yaşından büyük ve ihtiyaç sahibi durumunda gerekir. İhtiyaç sahipliği durumu hane içinde düşen kişi başı gelir üzerinden hesaplanır. Buna göre kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olması şarttır.
Kişilerin barınamayacağı kadar eski, bakımsız ve sağlık koşullarının elverişsiz olduğu evlerin bakım ve onarımı için barınma yardımı yapılır. Muhtaç ailelere betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve yaşanılan doğal afet kapsamında ev eşyası alımı da barınma yardımı içerisinde değerlendirilir. Barınma yardımı 18 yaşından büyük ve hane içindeki kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olanlara verilir. Aynı zamanda barınma yardımı için yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan birine sahip olunması gerekir. Son olarak ise; onarım ya da bakım yapılacak evin tam hisseli tapusu tek bir kişiye ait olmalıdır. Belirlenen şartlara uygun olan ev onarımlarında 20.000 TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000 TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL’ye kadar destek verilir.
Muhtaçlık durumunda olan ailelerin kış soğuklarında etkilenmemesi adına bedelsiz olarak kömür yardımı yapılır. Kömür yardımı desteğinden yararlanmak için bireylerin 18 yaşından büyük ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olması gerekir. Yakacak yardımı asgari 500 kg olmak üzere mütevelli heyeti tarafından belirlenen miktarlarda verilir. Yakacak yardımı kış aylarının öncesinde yılda bir kez olmak üzere dağıtılır.
Sosyal güvencesi bulunmayan ve ihtiyaç sahibi durumundaki eşini kaybeden kadınlara yönelik olarak iki ayda bir olmak üzere PTT aracılığıyla nakdi yardım ödenir. Kadınların sosyal yardımlar yararlanabilmesi için Medeni Kanunun şartlarına uygun olarak resmi nikahlı eşlerinin vefat etmesi gerekir. Eşi vefat eden kadınlara yönelik olarak 375 TL yardım bağlanır.
Birinci dereceden akrabası (eşi, oğlu) askerde olan, sosyal güvencesi bulunmayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesi için sosyal yardım ödemesi yapılır. Askerlik süresi boyunca iki ayda bir defa PTT aracılığıyla 400 TL nakdi yardım verilir.
Ebeveynlerinden birini ya da her ikisini de kaybeden 18 yaşından küçük muhtaç durumundaki çocuklar için verilen nakdi yardımı ifade eder. Ödeme ebeveynlerden birinin vefat etmesi halinde diğeri ebeveyne, her ikisinin de vefat etmesi şartında ise çocuğa bakan kişiye yapılır. Öksüz ve yetim yardımı kapsamında iki ayda bir 150 TL nakdi yardım sağlanır.
Babası askerde olan 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklar için yapılan nakdi yardımdır. Askerde olan baba için annenin başvuru yapması halinde iki ayda bir 150 TL yardım bağlanır.
15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı ve sağlıklı olarak gerçekleşen çocuklar için bir defa mahsus olarak yapılan yardımdır. Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan tüm anne ve babalar doğum yardımı hakkından yararlanabilir. Doğum yardımı çerçevesinde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL tek seferlik yardım yapılır.
Düzenli olarak sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi ailelere elektrik tüketim desteği imkanı verilir. Bu destek kapsamında vatandaşları hiçbir başvuru yapmadan T.C. kimlik kartı ve elektrik faturasıyla PTT şubelerine gitmeleri yeterli olur. Hane içerisinde yaşayan kişi sayısına göre; elektrik tüketim desteğinin miktarı belirlenir.
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