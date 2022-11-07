Aile destek ödemeleri kasım ayı hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak! Aile destek ödemeleri toplam destek tutarı 2,3 milyar TL’nin üzerinde!

Aile destek ödemeleri kasım ayının gelmesiyle birlikte arama motorlarında sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödenmelere ilişkin konuşan Bakan Yanık, yaptığı açıklamada 2022 Temmuz-Eylül ödeme dönemlerinde toplam destek tutarının 2,3 milyar TL’yi aştığını ifade etti. Kasım ayı aile destek ödemelerinin yatıp yatmadığı merak konusu oldu. İşte aile destek ödemelerinde son durum...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Yanık aile destek ödemelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Başvurular e-Devlet'in, 'https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/' adresinden yapılıyor.



