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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı aile destek ödemeleri için geri sayım!

14.12.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu olurken birçok kişi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuya dair açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler il il kademeli olarak yapılıyor. Kasım'da, ödemeler 8 Kasım'da başlamıştı. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri için geri sayım sürüyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı aile destek ödemeleri için geri sayım!

Aile destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih merak konusu oldu. Aralık ayının ortalarının gelmesi ile birlikte çok sayıda vatandaş konuya ilişkin arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri tarihi belli oldu mu?

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek ödemeleri konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır."

Aile destek ödemeleri Aralık ayında henüze hesaplara yatırılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca devam edecek olan aile yardım paraları eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aralık ayı ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Geçen ay ödemeler 8 Kasım'da başlamıştı. Bu ay gözler aralık ayının ortalarında olacak.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NEDEN YATMADI?

Aile destek ödemeleri konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek ödemeleri başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabiliyor.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir;

450 lira ve altı olanlar: 1.250 lira alacak.

450 lira üzeri - 911,15 lira ve altı olanlar: 1.100 lira alacak.

911,15 lira üzeri - 1372,30 lira ve altı olanlar: 950 lira alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 liradan az olanlar: 850 lira alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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