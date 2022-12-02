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Aile destek ödemeleri yatacak mı, ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Ödemeleri

02.12.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Ödemeleri, aralık ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerde gözler aralık ayı ödemelerine çevrilmiş durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama bekleyen vatandaşlar internetteki araştırmalarına devam ediyor. Peki aralık ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri yatacak mı, ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Ödemeleri

Aile Destek Ödemelerinin aralık ayının ilk haftalarında hesaplara yatırılması bekleniyor. Kasım ayı ödemeleri ise 8 Kasım tarihinde yapılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaları bekleyen vatandaşlar, bu ay yatırılacak ödemeleri heyecanla bekliyor. Peki Aile Destek Ödemeleri ayın kaçında yatacak, ne kadar yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Ödemeleri kasımda ayın 8’i gibi hesaplara geçmişti. Aralık ayının ilk haftalarında Aile Destek Ödemelerinin yapılması planlanıyor.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

En fazla 12 ay süreyle yapılan ödemeler aylık 850 TL ile 1.250 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Aile Destek Ödemelerini merak eden kişiler sosyal medyada gündem oluşturmuş durumda.

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