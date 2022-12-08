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Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek ödemeleri tarihi!

08.12.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile destek ödemeleri tarihi, Aralık ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler geçtiğimiz ay, 8 Kasım'da başlamıştı. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte 2022 Aralık ayı Aile Destek ödemeleri tarihi ile ilgili detaylar...

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek ödemeleri tarihi!

Aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Aralık ayının ilk haftasının geride kalması ile birlikte birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek ödemeleri tarihi açıklandı mı?

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek ödemeleri Aralık ayında henüze hesaplara yatırılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca devam edecek olan aile yardım paraları eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aralık ayı ödemelerine ilişkinn henüz bir açıklama yapmadı.

Geçen ay ödemeler 8 Kasım'da başlamıştı. Bu ay gözler aralık ayının ortalarında olacak.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NEDEN YATMADI?

Aile destek ödemeleri konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek ödemeleri başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabiliyor.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir;

450 lira ve altı olanlar: 1.250 lira alacak.

450 lira üzeri - 911,15 lira ve altı olanlar: 1.100 lira alacak.

911,15 lira üzeri - 1372,30 lira ve altı olanlar: 950 lira alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 liradan az olanlar: 850 lira alacak.

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