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Aile Destek Programı 2022 Kasım ödemesi yattı mı? Aile Destek Programı başvuruları ne zaman? 12 ay boyunca 1.250 TL nakit yardım!

24.11.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Programı 2022 Kasım ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı, bahsi geçen pakete başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada Aile Destek Programı ödemelerinin artırıldığını ifade etmişti. Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili açıklama son açıklama da Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Peki, Aile Destek Programı Kasım ödemesi yattı mı?

Aile Destek Programı 2022 Kasım ödemesi yattı mı? Aile Destek Programı başvuruları ne zaman? 12 ay boyunca 1.250 TL nakit yardım!

Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri konusunda birçok vatandaş internette araştırma yapıyor. Aile destek ödemeleri ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "2,5 milyon vatandaşımıza 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı. İşte aile destek ödemeleri ile ilgili detaylar...

AİLE DESTEK 2022 KASIM AYI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile destek ödemeleri ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncemizin ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. 2,5 milyon vatandaşımıza 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır."

Bir süre önce aile destek ödemelerine ilişkin konuşan Bakan Yanık ise, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin "Daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemize 25 milyar lira daha ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda destek tutarımızı 850-1250 liraya yükseltiyoruz" demişti.

Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla ve arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemi kurduklarını belirten Bakan Yanık, "Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı

Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamının genişletilmesine ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların tamamlandığını bildiren Bakan Yanık, şunları kaydetmişti:

"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira daha ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450- 600 lira olan destek tutarımızı 850-1250 TL'ye yükseltiyoruz."

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