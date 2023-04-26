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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, hangi branşlar? Başvuru şartları neler? Bakan Derya Yanık açıkladı

26.04.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, farklı branşlarda görevlendirilmek üzere 2431 personel alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından personel alımı ile ilgili aramalar hız kazandı. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tarihi ve başvuru şartları merak ediliyor. Alımın KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını bildirdi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, hangi branşlar? Başvuru şartları neler? Bakan Derya Yanık açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, hangi branşlar? Başvuru şartları neler? Bakan Derya Yanık açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından taşra teşkilatı için toplam 2431 kişi KPSS puanına göre alınacağını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve branş dağılımı alımla ilgili duyuru sonrasında konuya dair araştırmalar hız kazandı. Kamuda çalışmak isteyen binlerce aday başvuru tarihi ve şartlarını araştırıyor. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.

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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı yapacak. Alım yapılacak branşlar ise şu şekilde açıklandı:

Aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli olacak.

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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil en az üç yıl çalışmış olmak.

2-Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak.

3-Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak.

4-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5- Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak.

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6- Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.

7- Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak.

8- Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile ve sosyal hizmetler bakanı derya yanık

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