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AK Parti'den 'köklü' değişiklik! Aynı primi ödeyip farklı maaş alanlar için harekete geçiliyor: Denge iyice bozuldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.08.2024 07:32
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Ekim ayına kadar tatil veren Meclis'in ilk gündemlerinden biri belli oldu. AK Partili kurmaylar sosyal güvenlik sisteminin son ekonomik olaylardan dolayı bozulduğunu belirterek 'sistemi sil baştan' ele almaya karar verdi. Aynı primi ödeyip farklı maaş alanların olduğu göze çarparken yeni dönemde 4 çalışana 1 emekli düşecek şekilde planlama yapılması bekleniyor.

AK Parti'den 'köklü' değişiklik! Aynı primi ödeyip farklı maaş alanlar için harekete geçiliyor: Denge iyice bozuldu

EYT düzenlemesi, ekonomik zorluklar sebebiyle ödenmeyen primler, çalışan-emekli sayısı arasındaki orantısızlık, kayıt dışı istihdam gibi nedenlerle, bozulan sosyal güvenlik sisteminin yeniden rayına oturtulması için yeni dönemde bir çalışma yapılması bekleniyor.

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AYNI PRİMİ ÖDEYİP FARKLI MAAŞ ALANLAR

Kamuoyunda bir süredir özellikle en düşük emekli aylığı ile ilgili artışları içeren düzenlemelerin yapılması, bu nedenle daha fazla prim ödeyen ile düşük prim ödeyenlerin aldığı maaş arasındaki makasın kapanması, sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirileri artırdı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre TBMM tatile girmeden önce en düşük emekli aylığının yeniden artırılmasına ilişkin düzenlemenin hazırlıkları sırasında AK Parti içinde de sosyal güvenlik sisteminin sil baştan ele alınarak tüm tartışmalı alanlarda yeni adımların atılmasına ilişkin başlıklar gündeme geldi.

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"DENGENİN İYİCE BOZULDUĞU AÇIK"

AK Parti’de ve hükûmet nezdinde bu konularda henüz kapsamlı bir çalışma yapılmadı. Ancak AK Parti kurmayları “Sosyal güvenlik sistemini belki de baştan aşağı gözden geçirmemiz gerekecek. Emeklilik sistemi ile ilgili başlıklar var, intibak meselesi var. Aynı primi ödemesine rağmen farklı maaş alanlar var. EYT ile birlikte aktüeryal dengenin iyice bozulduğu açık. Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekiyor. Ama Türkiye’de şu anda, bir emekliye karşılık 1,5 çalışan var. Bu hâliyle sistemin döndürülmesi çok zor” değerlendirmesini yaptı.

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EKİM'DE START VERİLECEK

Meclis’in ekim ayında açılmasıyla birlikte ilgili bakanlıklar ve AK Parti’nin ekonomi kurmaylarının bir araya gelerek sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalara başlaması bekleniyor.

ESNAFA 7 BİN 200 PRİM GÜNÜ VAADİ BEKLEMEDE

Ayrıca, AK Parti’nin en önemli seçim vaatleri arasında yer alan esnafın emeklilikteki 9 bin prim günü şartının 7 bin 200’e düşürülmesi ve ev kadınlarına prim desteği ile yıpranma hakkının verilmesine yönelik düzenlemelerin de yeni dönemde çalışmaları yapılacak sosyal güvenlik reformu kapsamında ele alınacağı belirtiliyor.

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sgk maaş ak parti
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