AK Parti’den yeni vergi paketi! Kredi kartı, sıfır ve ikinci el araç, gayrimenkul alım satımı… A’dan Z’ye hepsine geliyor: MTV, ÖTV, katılım payı…

SON DAKİKA | Yeni vergi paketi geliyor! Kredi kartı, sıfır ve ikinci el araç, gayrimenkul alım satımı… A'dan Z'ye hepsine yeni vergi geliyor. Söz konusu düzenlemeyi içeren kanun teklifi AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Söz konusu yeni vergi düzenlemesine göre; 100 bin TL üzeri limiti olan kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayi katılma payı, sıfır araç satışına 3.000 TL, ikinci el araç satışların 1.500 TL tescil ücreti, gayrimenkul alım-satımında her iki taraftan 750'şer TL katılma payı geliyor. İşte detaylar...

1 Ekim itibarıyla açılan Meclis'e yeni kanun teklifleri de sunulmaya başlandı. AK Parti’nin verdiği yasa teklifinde Savunma Sanayi Fonunun gelirlerini artırmak amacıyla yapılan düzenlemeler şöyle:

Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden damga vergisi tutarı (yıllık gelir vergisi beyannamelerinde damga vergisi tutarının yarısı) kadar,

Tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL,

Limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınacak.

Noterdeki işlemlerden, taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar,

Sıfır araçların tescil işlemlerinde 3.000 TL, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1.500 TL,

Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL alınması öngörülüyor.

5 BİN TL'NİN ÜSTÜNDEKİ KOL SAATLERİ İÇİN VERGİ

Yine tahsilatından Fon'a pay verilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de yeni bir düzenleme yapılıyor. Halen vergilendirilmeyen motor silindir hacmi 100 cm³’ün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletler de Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin kapsamına alınıyor.

Özel Tüketim Vergisi'nde drone’lar ve ÖTV matrahı 5.000 TL üzerinde olan kol saatleri de vergi kapsamına alınıyor.