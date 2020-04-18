AK Parti'li Kırkpınar, yeni ekonomik tedbir paketinin detaylarını açıkladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmeleri tamamlanıp TBMM’ye sunulmuştu. Kanun maddeleri, yapılan görüşmeler sonucunda kabul edilerek yasalaştı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da, kanun maddelerinin içeriğini paylaştı. Kırkpınar, yasalaşan kanun teklinin, ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla; öğrenciler, işçiler, işverenler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birçok alanda hizmet yürüten kurum ve kuruluşlara nefes aldıracak düzenlemeler içerdiğini söyledi.

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANAMAYANLARA AYLIK BİN 177 LİRA ÖDENECEK"

Kırkpınar, ayrıca salgının ekonomik hayata etkisini azaltmak için hazırlanan yeni destek paketinin TBMM’den geçtiğini aktararak, "Düzenleme ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği verilmesini içeriyor. TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle 3 ay boyunca işten işçi çıkarma yasaklanıyor. İşverenler çalışanları yine 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarabilecek. Yeni pakette kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara aylık bin 177 lira ödenecek. Bakım ihtiyacı olan yaşlıların bakım merkezindeki ücretini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız karşılayacak" diye aktardı.